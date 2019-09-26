ВРЕМЯ: Реку Нарву переходят вброд

Низкий уровень воды особенно сильно проявляется в верхнем течении, поскольку в нижнем течении, когда ветер дует с суши на море, вода стоит чуть выше. В верховье реки возле Кунингакюла, где прежде свободно проходили пассажирские суда до Васкнарвы, уровень воды настолько низкий, что местные жители переходят реку в высоких сапогах. На месте, где раньше глубина была достаточной для передвижения на лодке, теперь обнажились поросшие низкой травой подводные валы, на которых пасется стадо, поскольку только там еще остается зеленая трава. ("Põhja Kodu", 22 сентября 1939 г.)

Цены на квартиры продолжают падать

Осень на рынке недвижимости в Ида-Вирумаа, по оценке специалистов, началась более активно по сравнению с прошлым годом и первым полугодием текущего года. Сделок стало больше, и связывают это с падением цен, которое по прогнозам продолжится и зимой.

Руководитель Йыхвиского представительства фирмы "Uus Maa" Ханнес Халлик отмечает, что одной из причин снижения средней цены квартир является увеличение числа принудительных продаж недвижимости судебными исполнителями. Самыми главными факторами, оказывающими влияние на рынок недвижимости, будут безработица, коммунальные платежи. По мнению специалистов, уменьшения количества принудительных продаж ожидать не стоит. Выплаты пособий многим лицам, потерявшим работу в начале года, будут прекращены. В то же время увеличатся их расходы в осенне-зимний период на отопление, которые поставят многих владельцев недвижимости в безвыходное положение, и имущество придется реализовать.