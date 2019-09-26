МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.09-03.10

КУЛЬТУРА

Четверг, 26 сентября

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Эта минута", музыкально-поэтическая постановка по рассказам Ивана Бунина. Выступают Рустем Галич (Нью-Йорк) и трио "Сеньо" (Нарва). Билет - 10 евро. Информация по приобретению билетов по тел. 5560 2567.

Суббота, 28 сентября

* В йыхвиской Михайловской церкви в рамках Михайловской ярмарки: в 11.00 - полчаса органной музыки, Светлана Кекишева (орган); в 12.00 - песни в исполнении юных певцов из Йыхвиского центра культуры и интересов (руководитель Керсти Пярнаметс); в 14.00 - романтические минуты с песнями, скрипкой и аккордеоном, выступают Хенн Ребане и Тыну Раадик (билет 3 евро).

Воскресенье, 29 сентября

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Кто? Что? Где? Когда? Или в поисках пиратского клада". Билет - 5 евро. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008, 5858 6426.

Вторник, 1 октября

* В Йыхвиском концертном доме - Международный день музыки: в 12.00 - концерт-мастер-класс Кирилла Огородникова (гитара; на русском языке), концерт-мастер-класс Вахура Кубья (гитара; на эстонском языке); в 14.00 - концерт-мастер-класс Марека Тальтси (электрогитара; на русском языке), концерт-мастер-класс Кристо Кяо (гитара; на эстонском языке). Вход свободный. Дополнительная информация и программа: www.muusikapaev.ee.

* В большом зале нарвского театрального центра "Vaba Lava" в 18.00 - Международный день музыки: Таллиннский гитарный квартет в составе Суло Кийвита, Кирилла Огородникова, Саскии Китинг и Вахура Кубья, а также Марека Тальтси (электрогитара). Вход свободный.

Среда, 2 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона: Санкт-Петербургский филармонический оркестр, дирижер Николай Алексеев, Сергей Догадин (скрипка). В программе: скрипичный концерт Петра Чайковского D-dur, op 35, Симфония №2 e-mol, op 27, Сергея Рахманинова. Билеты - 18-25 евро.

СПОРТ

Пятница, 27 сентября

* В Йыхвиском спортхолле в 18.30 - блицтурнир по волейболу.

Суббота, 28 сентября

* На парковке у Кохтла-Ныммеского народного дома в 10.00 - Кохтла-Ныммеская фигурная езда.

* В Нарвском спортцентре в 10.30 - Кубок "Balti Cup" по футзалу; день первый.

* В Сакаском парке в 11.00 - день здоровья для всей семьи "Sügisevärk 13". Информация по тел. 5301 1031, Ренна.

* На Ийзакуском стадионе в 11.40 - VII Ийзакуский народный бег. Информация: www.alutagusesport.ee.

* В Витсику в 12.00 - многоборье по метанию.

Воскресенье, 29 сентября

* В Нарвском спортцентре в 10.30 - Кубок "Balti Cup" по футзалу; день второй.

* На площадке для петанка на Вокаском стадионе в 11.00 - суперфинал Кубка Вока по петанку, соло.

* В Паннъярве в 11.00 - день оздоровительного спорта "Калева". В программе: оздоровительная ходьба на различные дистанции, игры на движение и внимательность. Регистрация с 10.30. Заказной автобус в Паннъярве отправляется с остановки "Аптека" в Северном микрорайоне Кохтла-Ярве в 10.00, затем следуют остановки у водонапорной башни, у бывшего Йыхвиского почтамта, на улице Кааре в Йыхвиском микрорайоне и у магазина "Гросси" в Ийдла. Обратно из Паннъярве - в 14.00.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.

Четверг, 3 октября

* В Куртна в 19.30 - ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 28 сентября

* У йыхвиской Михайловской церкви с 10.00 до 15.00 - X Михайловская ярмарка. Продажа рукоделия, хуторской продукции, даров садов-огородов. Йыхвиская центральная библиотека и уездные библиотеки организуют палатку с бесплатными книгами. Концерты, выставки. Открыт музей крепости-церкви.

* В Светлом парке Нарва-Йыэсуу с 10.00 до 18.00 - фестиваль миноги: 10.00-18.00 - городская ярмарка, 12.00-14.00 - мастерские для детей, в 12.00 и 16.00 - суп из миноги, 14.00-16.00 - мастер-класс по приготовлению пищи, игры. Гости: рыбные повара Ханно Каськ и Тауно Лаазик; знаток рыбы Меэлис Тамбетс. В 16.30 - "Px Band" & Lavanda.

* На променаде на ул. Парги в Йыхви в 11.00 - "Kuldkoer-show". Вход свободный.

* В Кийкласком народном доме с 11.00 до 17.00 в рамках дня жителей деревни - мастерские и видеопрограмма о состоявшихся в народном доме мероприятиях.

* В Сакаском народном доме в 20.00 - праздник "Сакаский народный дом - 85" с Карлом и Карлом-Филипом Мадисами. Билет - 10 евро. Бронирование столиков и информация: тел. 5301 1031, Ренна.

Воскресенье, 29 сентября

* В Мяэтагузеском народном доме в 12.00 - V фестиваль заготовок "Mäetaguse moos" / "Мяэтагузеское варенье".

* В помещениях по ул. Кооли, 2 в Йыхви в 13.00 - начало сезона в клубе "Hõbejuus". Для танцев играют Тийт и Вахур. Информация по тел. 5667 1380.

Среда, 2 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению брошей из металлических молний. Участникам надо взять с собой металлическую молнию и старые украшения. Информация по тел. 337 0536, отделение детской литературы Йыхвиской центральной библиотеки, Герри Оргма.