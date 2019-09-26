Пт, 27.09.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Нарвитянка и йыхвисец попались в сети мошенников
Полицейская сводка

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В начале июля на имя 53-летней жительницы Нарвы взяли кредит в размере 1100 евро. Поступившие на банковский счет женщины деньги в тот же день перевели на три разных счета.

В июле 68-летнему жителю Йыхвиской волости позвонили и предложили возможность инвестировать на интернет-бирже. В период с июля по сентябрь мужчина перечислил на счета двух фирм в общей сложности 18600 евро.

Гаражная кража

23 сентября поступило сообщение, что неизвестные проникли в гаражный бокс по улице Каазику в Йыхви и украли инструменты и прочие вещи. Ущерб - 1870 евро.

Пригрозила убийством

В начале сентября на улице Раквере в Нарве 41-летней женщине пригрозила убийством ее знакомая.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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