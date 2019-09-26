Нарвитянка и йыхвисец попались в сети мошенников
В начале июля на имя 53-летней жительницы Нарвы взяли кредит в размере 1100 евро. Поступившие на банковский счет женщины деньги в тот же день перевели на три разных счета.
В июле 68-летнему жителю Йыхвиской волости позвонили и предложили возможность инвестировать на интернет-бирже. В период с июля по сентябрь мужчина перечислил на счета двух фирм в общей сложности 18600 евро.
Гаражная кража
23 сентября поступило сообщение, что неизвестные проникли в гаражный бокс по улице Каазику в Йыхви и украли инструменты и прочие вещи. Ущерб - 1870 евро.
Пригрозила убийством
В начале сентября на улице Раквере в Нарве 41-летней женщине пригрозила убийством ее знакомая.
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