Сб, 28.09.2019
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"Viru Keemia Grupp" из-за неисправности фильтра запылило Ярвескую часть города Кохтла-Ярве

Из-за неисправности сероулавливающей установки на "VKG Energia" пыль, которая должна была остаться в фильтре, попала в атмосферу над Ярвеской частью города.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Из-за неисправности фильтра сероулавливающей установки электростанции на этой неделе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве здания, машины и зоны озеленения покрылись пылью.

АО "Viru Keemia Grupp" в пятницу во второй половине дня сообщило, что эта пыль образуется при производственных процессах дочернего предприятия концерна - "VKG Energia" - и обычно улавливается фильтрами сероулавливающих установок. "К сожалению, из-за частичного выхода из строя фильтра пыль попала в атмосферу и развеялась ветром", - сообщило предприятие, добавив, что такого рода пыль не опасна для здоровья человека.

"VKG" приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и подтверждает, что сразу после обнаружения неисправности предприятие остановило работу сероулавливающей установки и приступило к замене фильтра.

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