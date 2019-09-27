"Viru Keemia Grupp" из-за неисправности фильтра запылило Ярвескую часть города Кохтла-Ярве

Из-за неисправности фильтра сероулавливающей установки электростанции на этой неделе в Ярвеской части города Кохтла-Ярве здания, машины и зоны озеленения покрылись пылью.
АО "Viru Keemia Grupp" в пятницу во второй половине дня сообщило, что эта пыль образуется при производственных процессах дочернего предприятия концерна - "VKG Energia" - и обычно улавливается фильтрами сероулавливающих установок. "К сожалению, из-за частичного выхода из строя фильтра пыль попала в атмосферу и развеялась ветром", - сообщило предприятие, добавив, что такого рода пыль не опасна для здоровья человека.
"VKG" приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и подтверждает, что сразу после обнаружения неисправности предприятие остановило работу сероулавливающей установки и приступило к замене фильтра.