Напавший на супругу оказался в арестантском доме

В Йыхви столкнулись машины

25 сентября в 04.33 у дома №11 по улице Кааре в Йыхви 24-летний мужчина на легковом автомобиле "Opel Corsa" выехал на перекресток, не уступив дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю "Honda Accord", которым управлял 23-летний мужчина. Водителей доставили на проверку в Ида-Вирускую центральную больницу.

Неосмотрительные водители лодок оштрафованы

26 сентября на реке Нарва дважды произошло незаконное пересечение временной контрольной линии, когда две лодки проследовали из Эстонии в Россию и обратно. Водителям лодок назначен штраф.

В тот же день пограничники Васкнарвского кордона проверили на реке Нарва лодку, находившуюся ближе разрешенного к контрольной линии. Водителю лодки назначен штраф.

Парня ударили на улице

25 сентября сообщили, что на улице Кангеласте в Нарве ударили 18-летнего молодого человека.

Взломщики унесли из магазина спиртное

26 сентября сообщили, что воры забрались в магазин по улице Виру в городе Пюсси Люганузеской волости и украли алкоголь. Первоначальный ущерб - 500 евро.

Из квартиры похитили телевизор и компьютер

26 сентября сообщили о том,что в квартиру по улице Калеви в Кохтла-Ярве вторглись злоумышленники и похитили ноутбук и телевизор "Samsung". Ущерб - 2300 евро.

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