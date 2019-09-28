Напавший на супругу оказался в арестантском доме
25 сентября сообщили, что на улице Койдула в городе Нарва-Йыэсуу 46-летний мужчина напал на свою 34-летнюю супругу. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
В Йыхви столкнулись машины
25 сентября в 04.33 у дома №11 по улице Кааре в Йыхви 24-летний мужчина на легковом автомобиле "Opel Corsa" выехал на перекресток, не уступив дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю "Honda Accord", которым управлял 23-летний мужчина. Водителей доставили на проверку в Ида-Вирускую центральную больницу.
Неосмотрительные водители лодок оштрафованы
26 сентября на реке Нарва дважды произошло незаконное пересечение временной контрольной линии, когда две лодки проследовали из Эстонии в Россию и обратно. Водителям лодок назначен штраф.
В тот же день пограничники Васкнарвского кордона проверили на реке Нарва лодку, находившуюся ближе разрешенного к контрольной линии. Водителю лодки назначен штраф.
Парня ударили на улице
25 сентября сообщили, что на улице Кангеласте в Нарве ударили 18-летнего молодого человека.
Взломщики унесли из магазина спиртное
26 сентября сообщили, что воры забрались в магазин по улице Виру в городе Пюсси Люганузеской волости и украли алкоголь. Первоначальный ущерб - 500 евро.
Из квартиры похитили телевизор и компьютер
26 сентября сообщили о том,что в квартиру по улице Калеви в Кохтла-Ярве вторглись злоумышленники и похитили ноутбук и телевизор "Samsung". Ущерб - 2300 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.