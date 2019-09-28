Сб, 28.09.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Напавший на супругу оказался в арестантском доме
Полицейская сводка, 25-26 сентября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

25 сентября сообщили, что на улице Койдула в городе Нарва-Йыэсуу 46-летний мужчина напал на свою 34-летнюю супругу. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

В Йыхви столкнулись машины 

25 сентября в 04.33 у дома №11 по улице Кааре в Йыхви 24-летний мужчина на легковом автомобиле "Opel Corsa" выехал на перекресток, не уступив дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю "Honda Accord", которым управлял 23-летний мужчина. Водителей доставили на проверку в Ида-Вирускую центральную больницу.

Неосмотрительные водители лодок оштрафованы

26 сентября на реке Нарва дважды произошло незаконное пересечение временной контрольной линии, когда две лодки проследовали из Эстонии в Россию и обратно. Водителям лодок назначен штраф.

В тот же день пограничники Васкнарвского кордона проверили на реке Нарва лодку, находившуюся ближе разрешенного к контрольной линии. Водителю лодки назначен штраф.

Парня ударили на улице 

25 сентября сообщили, что на улице Кангеласте в Нарве ударили 18-летнего молодого человека.

Взломщики унесли из магазина спиртное 

26 сентября сообщили, что воры забрались в магазин по улице Виру в городе Пюсси Люганузеской волости и украли алкоголь. Первоначальный ущерб - 500 евро. 

Из квартиры похитили телевизор и компьютер 

26 сентября сообщили о том,что в квартиру по улице Калеви в Кохтла-Ярве вторглись злоумышленники и похитили ноутбук и телевизор "Samsung". Ущерб - 2300 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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