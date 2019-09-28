В Силламяэ в пожаре погиб мужчина

В 21.22 в Центр тревоги сообщили, что из квартиры на шестом этаже общежития на улице Каяка идет дым. На место приехали команды спасателей Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве, медики скорой помощи и полицейские.

Шестой этаж был заполнен дымом. Спасатели вынесли из горящей квартиры тело мужчины средних лет.

Медицинская помощь потребовалась троим жильцам дома. Около 100 человек эвакуировали из задымленного дома. Спасатели локализовали пожар к 22.08, а ликвидировали к 22.35. Людям разрешили вернуться в квартиры.

В горевшей квартире работал датчик дыма. Причины возгорания выяснит следствие.