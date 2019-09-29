Кохтла-Ярве хочет избавиться от конструкций для сушки белья

Специальной акции по сносу металлических конструкций для сушки белья, установленных во дворах домов десятки лет назад, проводить не планируют, но постепенно они должны исчезнуть с картинки городского ландшафта.
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что в горуправление поступали сообщения от квартирных товариществ на плохое состояние таких конструкций и просьбы их отремонтировать, но горуправление приняло решение ликвидировать их, так как по европейским нормам подобные конструкции не предусмотрены и главное - висящее на улицах белье совсем не украшает город.
Поэтому пришедшие в негодность штанги спилят и уберут - она выразила надежду, что постепенно такие "украшения" городских дворов исчезнут.