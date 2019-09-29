Кохтла-Ярве хочет избавиться от конструкций для сушки белья

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что в горуправление поступали сообщения от квартирных товариществ на плохое состояние таких конструкций и просьбы их отремонтировать, но горуправление приняло решение ликвидировать их, так как по европейским нормам подобные конструкции не предусмотрены и главное - висящее на улицах белье совсем не украшает город.