Пн, 30.09.2019
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Кохтла-Ярве хочет избавиться от конструкций для сушки белья

Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Специальной акции по сносу металлических конструкций для сушки белья, установленных во дворах домов десятки лет назад, проводить не планируют, но постепенно они должны исчезнуть с картинки городского ландшафта.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что в горуправление поступали сообщения от квартирных товариществ на плохое состояние таких конструкций и просьбы их отремонтировать, но горуправление приняло решение ликвидировать их, так как по европейским нормам подобные конструкции не предусмотрены и главное - висящее на улицах белье совсем не украшает город.

Поэтому пришедшие в негодность штанги спилят и уберут - она выразила надежду, что постепенно такие "украшения" городских дворов исчезнут.

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