ОПРОС: Поможет ли "успокоительная остановка" обуздать лихачей?

В ближайшие недели в отношении любителей превысить максимально разрешенную скорость будет использоваться так называемая "успокоительная остановка". Это значит, что нарушившему закон водителю позволят выбирать между оплатой штрафа или остановкой для успокоения, которая, в зависимости от серьезности нарушения, может продлиться от 45 до 60 минут. Данная инициатива носит экспериментальный характер.
Анне ЮНДАС:
- Пожалуй, эффективность наказания зависит от человека. Те, кто победнее, наверное, выберут постоять, а те, кто побогаче, заплатят штраф и помчатся дальше. Может случиться, что потом будут давить на газ еще сильнее, чтобы наверстать потерянное время.
Кайдо ТЮРКСОН:
- Время - деньги. Так что люди могут выбрать, что предпочесть. Вместе с тем я не совсем уверен, вполне ли правомерно лишать человека свободы на час. Не слышал, чтобы эта тема обсуждалась.
Керли ПАЮ:
- Я думаю, нет. Штраф - это все-таки конкретное наказание, влияние которого на кошелек ощущается дольше, чем час простоя на обочине. Многие относятся к этому просто как к нотации. На минуту понурят голову, а потом снова за старое.
Тийт САЛВАН:
- Думаю, что проведенное на обочине время даст человеку возможность поразмыслить над своим поступком, и в то же время не будет грызть мысль, что теперь не получится купить или сделать из-за штрафа, и огорчение будет меньше. Кроме того, отпадет применяемый многими аргумент, что, мол, полиция просто придирается и собирает деньги в госказну.
Вяйко СААР:
- Хотел бы я знать, кто будет стоять у обочины и следить за тем, чтобы все отстояли положенное время. Поймаешь следующего, а время ожидания чиновника увеличится еще больше. Это тоже затраты, и чиновникам полиции можно бы найти более эффективное применение, чем использовать их в качестве секундометристов на соревнованиях по стоянию.