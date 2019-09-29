ОПРОС: Поможет ли "успокоительная остановка" обуздать лихачей?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Анне ЮНДАС: - Пожалуй, эффективность наказания зависит от человека. Те, кто победнее, наверное, выберут постоять, а те, кто побогаче, заплатят штраф и помчатся дальше. Может случиться, что потом будут давить на газ еще сильнее, чтобы наверстать потерянное время.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Кайдо ТЮРКСОН: - Время - деньги. Так что люди могут выбрать, что предпочесть. Вместе с тем я не совсем уверен, вполне ли правомерно лишать человека свободы на час. Не слышал, чтобы эта тема обсуждалась.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Керли ПАЮ: - Я думаю, нет. Штраф - это все-таки конкретное наказание, влияние которого на кошелек ощущается дольше, чем час простоя на обочине. Многие относятся к этому просто как к нотации. На минуту понурят голову, а потом снова за старое.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Тийт САЛВАН: - Думаю, что проведенное на обочине время даст человеку возможность поразмыслить над своим поступком, и в то же время не будет грызть мысль, что теперь не получится купить или сделать из-за штрафа, и огорчение будет меньше. Кроме того, отпадет применяемый многими аргумент, что, мол, полиция просто придирается и собирает деньги в госказну.