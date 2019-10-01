Соцдемы хотят предотвратить повышение зарплаты руководителей города Кохтла-Ярве до 4624 евро

ДОСТУПНО ДЛЯ

После состоявшихся в октябре 2017 года местных выборов горсобрание ввело новую систему выплаты зарплаты городским руководителям, по которой их зарплату увязали с действующей минимальной зарплатой. Так, мэру города и председателю горсобрания назначили должностной оклад в размере восьми минималок, а заместителям мэра - семи с половиной минималок. Раньше зарплата как мэра, так и председателя была фиксированной - 3000 евро.

Благодаря этому изменению зарплата мэра Людмилы Янченко и председателя горсобрания Рийны Ивановой выросла начиная с 2018 года на треть и достигла 4000 евро. Благодаря повысившейся в этом году минимальной зарплате их зарплата поднялась до 4320 евро. Если останется в силе первоначальное соглашение профсоюзов и работодателей о повышении минимальной зарплаты до 578 евро к 2020 году, то это повысило бы зарплату Янченко и Ивановой с нового года уже до 4624 евро. То есть чуть больше чем за два года их зарплаты выросли бы более чем на 54 процента.