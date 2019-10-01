Соцдемы хотят предотвратить повышение зарплаты руководителей города Кохтла-Ярве до 4624 евро

Входящие в оппозицию Кохтла-Ярвеского горсобрания соцдемы хотят приостановить ежегодное повышение зарплаты городских руководителей, автоматически исходящее из роста минимальной зарплаты.
После состоявшихся в октябре 2017 года местных выборов горсобрание ввело новую систему выплаты зарплаты городским руководителям, по которой их зарплату увязали с действующей минимальной зарплатой. Так, мэру города и председателю горсобрания назначили должностной оклад в размере восьми минималок, а заместителям мэра - семи с половиной минималок. Раньше зарплата как мэра, так и председателя была фиксированной - 3000 евро.