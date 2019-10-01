Президент Кальюлайд посетит Ида-Вирумаа

Президент Керсти Кальюлайд в этот четверг и пятницу побывает с визитом в Ида-Вирумаа, где встретится с активистами местной жизни, а также выступит на семинаре преподавателей основ государственной обороны и на открытии нарвского творческого инкубатора "OBJEKT".
В четверг глава государства встретится с учащимися Кивиылиской 1-й средней школы и проведет у них урок граждановедения, посетит баскетбольную школу Рейнара Халлика при Ийзакуской гимназии, во второй половине дня - нарвский дневной центр для детей с инвалидностью "ЛАД" и переехавший в новые помещения Дом эстонского языка. Вечером президент выступит на семинаре преподавателей основ гособороны.
В пятницу в Нарве в центре культуры и предпринимательства откроют творческий инкубатор "OBJEKT". В ходе утренней дискуссии по случаю открытия президент Керсти Кальюлайд, мэр Нарвы Алексей Евграфов и основатель центра культуры и предпринимательства по ул. Линда, 2 Аллан Калдоя поделятся своими мыслями об инновации и развитии Ида-Вирумаа.