Вт, 1.10.2019
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Президент Кальюлайд посетит Ида-Вирумаа

Керсти Кальюлайд в четверг и пятницу побывает с визитом в Ида-Вирумаа.

ФОТО: Илья Смирнов

Президент Керсти Кальюлайд в этот четверг и пятницу побывает с визитом в Ида-Вирумаа, где встретится с активистами местной жизни, а также выступит на семинаре преподавателей основ государственной обороны и на открытии нарвского творческого инкубатора "OBJEKT".

В четверг глава государства встретится с учащимися Кивиылиской 1-й средней школы и проведет у них урок граждановедения, посетит баскетбольную школу Рейнара Халлика при Ийзакуской гимназии, во второй половине дня - нарвский дневной центр для детей с инвалидностью "ЛАД" и переехавший в новые помещения Дом эстонского языка. Вечером президент выступит на семинаре преподавателей основ гособороны.

В пятницу в Нарве в центре культуры и предпринимательства откроют творческий инкубатор "OBJEKT". В ходе утренней дискуссии по случаю открытия президент Керсти Кальюлайд, мэр Нарвы Алексей Евграфов и основатель центра культуры и предпринимательства по ул. Линда, 2 Аллан Калдоя поделятся своими мыслями об инновации и развитии Ида-Вирумаа.

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