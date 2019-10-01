Президент Кальюлайд посетит Ида-Вирумаа

В четверг глава государства встретится с учащимися Кивиылиской 1-й средней школы и проведет у них урок граждановедения, посетит баскетбольную школу Рейнара Халлика при Ийзакуской гимназии, во второй половине дня - нарвский дневной центр для детей с инвалидностью "ЛАД" и переехавший в новые помещения Дом эстонского языка. Вечером президент выступит на семинаре преподавателей основ гособороны.