Выстрелил из воздушки по собаке

Пригрозил убийством

28 сентября сообщили, что 21-летнему нарвитянину угрожал убийством 21-летний мужчина.

Пьяные лодочники получили штраф

28 сентября пограничники Нарвского кордона проверили на реке Нарве две лодки, у водителей которых определили состояние алкогольного опьянения. Нарушителям выписали штраф.

При пожаре спасли пожилого мужчину

29 сентября в 18.01 спасатели приняли вызов на улицу Нурга в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве, где в квартире на втором этаже жилого дома загорелся телевизор. Спасатели эвакуировали из квартиры пожилого мужчину с ограниченными возможностями, а также проветрили подъезд и квартиру. В квартире имелся датчик дыма, который не сработал. Поскольку речь идет о человеке с недостатком здоровья, то в квартире установили новый датчик дыма.

Поднял руку на сына

27 сентября на улице Пушкина в Нарве 54-летний мужчина ударил своего 14-летнего сына. Полицейские задержали подозреваемого.

Толкнул соседку

28 сентября поступило сообщение о конфликте между соседями в деревне Пуртсе Люганузеской волости. В ходе ссоры 24-летний мужчина толкнул 57-летнюю женщину, она упала и пострадала.

Накинулась на дочь

29 сентября на улице Виру в городе Кивиыли 60-летняя женщина ударила свою 30-летнюю дочь.

Пострадал от рук отчима

29 сентября на улице 26 Июля в Нарве на 18-летнего юношу набросился его 38-летний приемный отец. Подозреваемый задержан.

Еще одна жертва мошенничества

18 сентября 55-летней жительнице Нарвы позвонили и предложили возможность быстро заработать на торговле криптовалютой. Женщине настойчиво звонили до тех пор, пока она не согласилась вложить 500 евро. Мошенники уговаривали ее вложить еще больше, но женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Ущерб - 500 евро.

Мужчины напугали подростков

27 сентября на улице Партизани в Нарве двое неустановленных мужчин напугали подростков. У одного из мужчин было оружие, из которого он произвел несколько выстрелов. Обстоятельства происшествия уточняются.

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