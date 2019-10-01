ВРЕМЯ: Дефицита спичек не предвидится

Стоит отметить, что спички - это последний товар, который у нас может исчезнуть из продажи, поскольку мы производим спички сами и в таком большом количестве, что вдобавок к внутреннему потреблению почти половина уходит на экспорт.

Что касается сырья, необходимого для производства спичек, то и здесь никаких препятствий нет. Деревьев у нас достаточно, а необходимых химикатов на складах в таком количестве, что их, несмотря на увеличение объемов производства спичек, хватит на целый год. ("Põhja Kodu", 25 сентября 1939 г.)

Нарва подарила неизвестному 5000 крон

Горуправа Нарвы распорядилась выделить из резервного фонда бюджета отделу культуры 5000 крон, чтобы он передал их местному лютеранскому приходу. Так было компенсировано сделанное церковью поощрение человека, чья информация помогла найти украденный подсвечник стоимостью 100 тысяч. "Полиция получила от прихода деньги и передала их гражданину, который помог нам раскрыть данное преступление", - сообщила газете пресс-представитель Идаской префектуры Елена Филиппова.

По словам Филипповой, информация о личности помощника не разглашается, однако это точно не полицейский. Для настоятеля прихода Виллу Юрьо информатор тоже остается анонимным лицом.

Насколько известно газете, приход поначалу планировал премировать информатора 10000 крон, но в конце концов остановился на тех пяти тысячах, которые компенсировала горуправа. На вопрос "СП", почему городская власть решила помочь деньгами некоммерческому объединению "Нарвский Александровский приход Эстонской евангелическо-лютеранской церкви", мэр Нарвы Тармо Таммисте ответил, что мотив был благородный: "У прихода украли канделябр, и чтобы его легче было найти".