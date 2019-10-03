Цветаевский костер в Тойла у рябины

Ровно в полдень вновь загорится Цветаевский костер. В Тарусе (Россия), где получила начало эта традиция, живой огонь будет согревать сердца людей в 34-й раз. Удивительный "пожар" цветаевской поэзии давно охватил Россию, перекинулся в Европу, Америку, Азию, Канаду, добрался до Африки и Австралии!

- Костру, который подхватил традицию в Эстонии, всего 17 лет, и в десятый раз объединение литераторов Эстонии "Русское слово" зажжет его в Тойла у рябины на берегу залива, - сказала одна из инициаторов и завсегдатаев мероприятия Зинаида Клыга. - Не думаю, что все разом бросятся присоединиться к нам, но все-таки надеюсь, что кто-то приедет к этому красивому месту, чтобы почитать любимые стихи из сборников Марины Ивановны, свои посвящения Цветаевой или чтобы исполнить песню на ее стихи.