В Нарве мужчина укусил супругу

Пенсионер ударил мужчину средних лет

30 сентября вечером возле дома по улице Раху в Нарве 37-летнего мужчину ударили кулаком в лицо. В качестве подозреваемого задержан 69-летний мужчина.

Женщина подверглась угрозам и насилию

1 октября вечером в квартире по улице Пяхклимяэ в Нарве 43-летний мужчина пригрозил 34-летней женщине убийством. В тот же день в той же квартире он ударил ее по лицу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.