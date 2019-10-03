Чт, 3.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

В Нарве мужчина укусил супругу
Полицейская сводка, 30 сентября - 1 октября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

30 сентября утром в квартире по улице Карья в Нарве 29-летний мужчина схватил свою 25-летнюю супругу за волосы и укусил ее. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Пенсионер ударил мужчину средних лет

30 сентября вечером возле дома по улице Раху в Нарве 37-летнего мужчину ударили кулаком в лицо. В качестве подозреваемого задержан 69-летний мужчина.

Женщина подверглась угрозам и насилию

1 октября вечером в квартире по улице Пяхклимяэ в Нарве 43-летний мужчина пригрозил 34-летней женщине убийством. В тот же день в той же квартире он ударил ее по лицу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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