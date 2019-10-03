В Нарве мужчина укусил супругу
30 сентября утром в квартире по улице Карья в Нарве 29-летний мужчина схватил свою 25-летнюю супругу за волосы и укусил ее. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Пенсионер ударил мужчину средних лет
30 сентября вечером возле дома по улице Раху в Нарве 37-летнего мужчину ударили кулаком в лицо. В качестве подозреваемого задержан 69-летний мужчина.
Женщина подверглась угрозам и насилию
1 октября вечером в квартире по улице Пяхклимяэ в Нарве 43-летний мужчина пригрозил 34-летней женщине убийством. В тот же день в той же квартире он ударил ее по лицу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
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