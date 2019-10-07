Подрались на пьяную голову

Ударил мать по голове

В полицию поступило сообщение, что 2 октября в квартире в Нарве 31-летний мужчина ударил по голове свою мать.

Нападение в Йыхви

3 октября в 12.40 на улице Парги в Йыхви 26-летнего мужчину ударили кулаком в лицо. В качестве подозреваемого задержан 33-летний мужчина.

Украл у матери кольцо

В полицию сообщили, что 19 сентября в Кохтла-Ярве 32-летний мужчина украл у своей матери золотое кольцо стоимостью 231 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Из машины выпал кошелек с крупной суммой денег

В полицию поступило сообщение, что утром 3 октября на улице Кереса в Нарве присвоили выпавший из автомобиля кошелек, в котором были 2300 евро наличными, карточки и документы.

Ударила ножом председателя товарищества

2 октября в общем коридоре дома по улице Арусерва в Сомпа 57-летняя женщина ударила ножом в руку 46-летнего председателя квартирного товарищества. Женщину задержали в качестве подозреваемой.

Предъявил поддельные права

2 октября 45-летний мужчина предъявил работнику нарвского представительства Йыхвиского бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог поддельное водительское удостоверение Республики Казахстан. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

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