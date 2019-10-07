Подрались на пьяную голову
В Нарвское отделение полиции сообщили, что 19-летняя девушка купила 17-летней девушке алкоголь и склоняла ее к употреблению спиртного. Затем между девушками якобы вспыхнул конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой старшая девушка нанесла младшей телесные повреждения. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ударил мать по голове
В полицию поступило сообщение, что 2 октября в квартире в Нарве 31-летний мужчина ударил по голове свою мать.
Нападение в Йыхви
3 октября в 12.40 на улице Парги в Йыхви 26-летнего мужчину ударили кулаком в лицо. В качестве подозреваемого задержан 33-летний мужчина.
Украл у матери кольцо
В полицию сообщили, что 19 сентября в Кохтла-Ярве 32-летний мужчина украл у своей матери золотое кольцо стоимостью 231 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Из машины выпал кошелек с крупной суммой денег
В полицию поступило сообщение, что утром 3 октября на улице Кереса в Нарве присвоили выпавший из автомобиля кошелек, в котором были 2300 евро наличными, карточки и документы.
Ударила ножом председателя товарищества
2 октября в общем коридоре дома по улице Арусерва в Сомпа 57-летняя женщина ударила ножом в руку 46-летнего председателя квартирного товарищества. Женщину задержали в качестве подозреваемой.
Предъявил поддельные права
2 октября 45-летний мужчина предъявил работнику нарвского представительства Йыхвиского бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог поддельное водительское удостоверение Республики Казахстан. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.