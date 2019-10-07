Вт, 8.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Подрались на пьяную голову
Полицейская сводка, 2-3 октября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В Нарвское отделение полиции сообщили, что 19-летняя девушка купила 17-летней девушке алкоголь и склоняла ее к употреблению спиртного. Затем между девушками якобы вспыхнул конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой старшая девушка нанесла младшей телесные повреждения. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ударил мать по голове

В полицию поступило сообщение, что 2 октября в квартире в Нарве 31-летний мужчина ударил по голове свою мать.

Нападение в Йыхви

3 октября в 12.40 на улице Парги в Йыхви 26-летнего мужчину ударили кулаком в лицо. В качестве подозреваемого задержан 33-летний мужчина.

Украл у матери кольцо

В полицию сообщили, что 19 сентября в Кохтла-Ярве 32-летний мужчина украл у своей матери золотое кольцо стоимостью 231 евро. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Из машины выпал кошелек с крупной суммой денег

В полицию поступило сообщение, что утром 3 октября на улице Кереса в Нарве присвоили выпавший из автомобиля кошелек, в котором были 2300 евро наличными, карточки и документы.

Ударила ножом председателя товарищества

2 октября в общем коридоре дома по улице Арусерва в Сомпа 57-летняя женщина ударила ножом в руку 46-летнего председателя квартирного товарищества. Женщину задержали в качестве подозреваемой.

Предъявил поддельные права

2 октября 45-летний мужчина предъявил работнику нарвского представительства Йыхвиского бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог поддельное водительское удостоверение Республики Казахстан. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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