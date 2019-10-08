Попал под машину
4 октября в 10.55 у дома по улице Выйду, 7 в Нарве 57-летний мужчина переходил проезжую часть в непредусмотренном для этого месте и попал под легковой автомобиль "Toyota Corolla", которым управляла 43-летняя женщина. Пешехода доставили для проверки в Нарвскую больницу.
Врезалась на машине в дерево
5 октября примерно в 22.00 на 156-м километре шоссе Таллинн - Нарва в Тойлаской волости 39-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем "Škoda Superb", утратила контроль над машиной, вылетела с дороги вправо и врезалась в дерево. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Женщины подрались
В полицию поступило сообщение, что вечером 6 октября в жилом доме по улице Лехола в Кохтла-Ярве поругались две женщины и в ходе конфликта одна ударила другую. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Нарве ударили ребенка
В полицию поступило сообщение, что 6 октября на улице Креэнхольми в Нарве ударили 13-летнего мальчика. Обстоятельства случившегося выясняются.
Один мужчина ударил на улице другого
5 октября на улице Синивооре в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина, вероятно, ударил 23-летнего. Обстоятельства случившегося выясняются.
Украли карточку и сняли деньги в банкомате
В полицию поступило сообщение, что в ночь на 6 октября из квартиры по бульвару Эстония в Кохтла-Ярве украли беспроводную колонку и банковскую карточку, по которой позднее сняли в банкомате 300 евро. Владельцу причинен общий ущерб в сумме 479 евро.
На берегу нашли снаряд
6 октября был обезврежен снаряд, обнаруженный на берегу в деревне Удриа в Нарва-Йыэсуу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.