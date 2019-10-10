Чт, 10.10.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Угрожал соседке
Полицейская сводка

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В полицию поступило сообщение, что 8 октября в подъезде дома по улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве мужчина угрожал соседке физическим насилием. Обстоятельства выясняются.

Ударил сожительницу по голове 

В полицию сообщили, что 8 октября в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 47-летний мужчина ударил сожительницу кулаком по голове. Мужчину задержали в качестве подозреваемого. 

У женщины украли компьютер 

30 сентября были похищены компьютер и мышь, принадлежавшие 42-летней женщине. Пострадавшей причинен ущерб примерно в 500 евро. Обстоятельства выясняются. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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