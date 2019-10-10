Угрожал соседке
В полицию поступило сообщение, что 8 октября в подъезде дома по улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве мужчина угрожал соседке физическим насилием. Обстоятельства выясняются.
Ударил сожительницу по голове
В полицию сообщили, что 8 октября в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 47-летний мужчина ударил сожительницу кулаком по голове. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
У женщины украли компьютер
30 сентября были похищены компьютер и мышь, принадлежавшие 42-летней женщине. Пострадавшей причинен ущерб примерно в 500 евро. Обстоятельства выясняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.