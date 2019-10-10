ВРЕМЯ: Нарвские немцы уезжают

В понедельник прекратила деятельность Нарвская немецкая школа, поскольку большинство ее учителей уехали полуденным поездом в тот же день, как и большая часть учеников вместе с родителями.

Многие из уезжавших в спешке распродавали свое имущество, и торговцы-посредники, вовремя почуявшие прибыльный бизнес, смогли скупить ценные вещи по пустяковой цене. ("Põhja Kodu", 11 октября 1939 г.)

Корчной играл один против 20-ти будущих звезд

В воскресенье в Нарвском замке состоялось торжественное открытие IV международного юношеского шахматного турнира "Шахматные звезды Балтийского моря". Юных шахматных звезд приветствовал человек-легенда шахматного мира - 78-летний гроссмейстер Виктор Корчной. Он дал для юных шахматистов сеанс одновременной игры на 20-ти досках. Самыми старшими, принявшими участие в сеансе одновременной игры, были 18-летние Инна Агрест (бронзовый призер чемпионата Европы) и Тим Фосберг, они завершили свои партии вничью. Самый юный участник - 7-летний Кирилл Щикалин из эстонской сборной.

Всего гроссмейстер выиграл 11 партий, 4 свел вничью и 5 проиграл. Среди пяти счастливчиков-победителей - двое идавирусцев: 14-летний Роман Смоляр из Кохтла-Ярве и 13-летний нарвитянин Олег Никулин. Олегу победа голову не вскружила: "Виктор Львович Корчной играет очень сильно, но из-за его возраста не все партии были сыграны на гроссмейстерском уровне. Одну из таких партий я и выиграл".