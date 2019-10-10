Почему Арина Шильман против черного цвета

Учитель Арины Юрий Орлов подчеркивает, что "персоналки" выпускников периодически бывают, но нынешних учеников - редкое явление, потому что мало у кого хватает времени, желания и стараний, чтобы подготовить достаточно рисунков для концептуальной выставки.

- Арина - талантлива, а главное, способна и старательна, - хвалит педагог. - В творческом успехе, как правило, 20 процентов таланта и 80 процентов труда. Она пришла в АШИ в 14 лет и многого достигла. Часто принимает участие в международных конкурсах, всегда результативно. Последний раз отправляли ее работу в Токио, в конкурсе участвовало более 56 тысяч работ, ее рисунок удостоен бронзовой медали. А в последние годы Арина является автором наших школьных новогодних открыток.

Арина рисовала с детства, но признается, что в школе первые два года "больше терпела, чем наслаждалась процессом". По-настоящему увлеклась лишь на третьем курсе, впервые побывав на выставке профессионального художника в столице, а потом в Лувре. "Как будто вдохновение нашло - захотелось самой писать, - поделилась юная художница. - Все представленное на этой выставке - мой труд за год".

Изобилие цветов и цвета

Работа Арины Шильман. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Название выставки говорит само за себя - в нескольких десятках работ нет черного цвета. Портреты, натюрморты, фантастические картины, основанные, по словам автора, на ощущениях, изобилуют цветами и цветом.

- Все тюбики с черной краской из комплектов лежат закрытыми, - объясняет Арина. - Однажды, примерно год назад, я услышала от опытного художника, что использовать черную краску - не профессионально, потому что такого цвета не существует в природе. Поэтому в живописи стараюсь ее избегать. Если где-то вы и видите кусочек темного, это точно не черный...

В экспозиции только три работы, сделанные Ариной в школе, все остальное - самостоятельные, хотя за консультациями к наставнику она иногда обращалась.

Излюбленная техника - акварель. "Это сложно, потому что требуется точность - исправить акварельный рисунок практически невозможно", - замечает педагог. Автор добавляет, что ей также нравится писать акрилом на холстах.

Есть желание - все получится

Арина - 11-классница Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, нагрузки в школе большие, но время для творчества находит. Идеи для воплощения всегда есть.