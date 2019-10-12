Сб, 12.10.2019
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Заключенный потребовал в суде у тюрьмы калькулятор для анализа финансовых рынков

Снимок иллюстративный.

ФОТО: freestockphotos.biz

Отбывающий наказание в Вируской тюрьме заключенный пожаловался на тюрьму в суд, поскольку ему не предоставили калькулятор, который ему якобы требуется для анализа валютных рынков.

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Сидящий в Вируской тюрьме мужчина пожаловался на тюрьму в суд, поскольку она отказалась выдать ему калькулятор. В своей жалобе заключенный сообщил, что поскольку он работает в фирме в должности аналитика-консультанта, то ему необходим калькулятор. Работа, по словам мужчины, заключается в "фундаментальном и техническом анализе возможных рисков валютных рынков". На базе этого анализа мужчина, с его слов, разрабатывает торговую стратегию и по телефону отдает распоряжения относительно сделок. В ходе технического анализа, как утверждает заключенный, производятся сложные вычисления, которые невозможно проверить без калькулятора.

Также заключенный, с его слов, занимается самообразованием в этой сфере, что в совокупности позволяет ему надеяться на то, что с усовершенствованием своих профессионально-трудовых навыков он после освобождения из тюрьмы сможет быть конкурентоспособным на рынке труда, получить от своих навыков и знаний пользу и финансовый доход.

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