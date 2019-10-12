Заключенный потребовал в суде у тюрьмы калькулятор для анализа финансовых рынков

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Сидящий в Вируской тюрьме мужчина пожаловался на тюрьму в суд, поскольку она отказалась выдать ему калькулятор. В своей жалобе заключенный сообщил, что поскольку он работает в фирме в должности аналитика-консультанта, то ему необходим калькулятор. Работа, по словам мужчины, заключается в "фундаментальном и техническом анализе возможных рисков валютных рынков". На базе этого анализа мужчина, с его слов, разрабатывает торговую стратегию и по телефону отдает распоряжения относительно сделок. В ходе технического анализа, как утверждает заключенный, производятся сложные вычисления, которые невозможно проверить без калькулятора.