Пьяный ударил в суде постового ногой в лицо

Напала на сожителя

10 октября в квартире по улице Калеви в Кохтла-Ярве в ходе ссоры между сожителями 45-летняя женщина ударила мужчину. Женщину задержали в качестве подозреваемой. Поскольку мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, его увезли на протрезвление.

Угнанный автомобиль нашли в неисправном состоянии

В ночь на 10 октября был угнан легковой автомобиль "Volvo S80", стоявший на улице Папли в Кивиыли. Машину нашли позднее в неисправном состоянии на улице Вабадузе в Кивиыли.

Нарвитянин "позолотил ручку" мошенникам

В полицию поступило сообщение, что 17 сентября одному жителю Нарвы сделали инвестиционное предложение. До 10 октября пострадавший совершил несколько банковских переводов - в общем на сумму более 6500 евро, после чего понял, что стал жертвой мошенничества.

Обманули женщину

В полицию поступило сообщение, что в период с 1 марта по 10 октября у 46-летней женщины обманом выманили три золотых кольца и 2100 евро наличными. Пострадавшей причинен ущерб в размере 3050 евро.

Из подвала горящего дома спасли мужчину

10 октября в 22.56 спасателей вызвали в деревню Иллука Алутагузеской волости, где открытым пламенем горел маленький жилой дом. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что в подвале горящего дома находится мужчина. Спасатели передали его медикам для осмотра. Работы по тушению завершились к 00.29. Причину возникновения пожара установит следствие.

В отеле напали на мужчину

10 октября ранним утром в расположенном по улице Койдула в Нарва-Йыэсуу отеле 35-летнему мужчине нанесли телесные повреждения. Обстоятельства случившегося выясняются.

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