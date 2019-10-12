Ийзакуские добровольные спасатели отметили свой юбилей

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Одной из дат своего рождения ийзакуские добровольные спасатели считают день прибытия первой пожарной машины в 1959 году. Однако история началась не с этой машины "Ford 8V". Сохранился протокол собрания добровольных пожарных от 1930 года. "Поскольку на собрании распределяли уже конкретные обязанности, то создание местной добровольной организации пожарных наверняка началось раньше", - сказала работник Ийзакуского музея и добровольный спасатель Анне Нургамаа. Имеются также письменные подтверждения, что некая общая с Тудулинна организация пожарных существовала еще до Первой мировой войны.