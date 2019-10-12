Сб, 12.10.2019
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Ийзакуские добровольные спасатели отметили свой юбилей

Несмотря на смену государственного строя, в связи с чем во многих местах прекратилась деятельность добровольных пожарных, в Ийзаку такого не случилось, и начальник команды Аллан Богданов с гордостью указывает на сохранившуюся на стене историческую вывеску.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В субботу, 5 октября, в Ийзаку состоялся настоящий день спасателей. Утром для гостей открыли депо как добровольных, так и профессиональных спасателей, а также музей, где проходила выставка моделей пожарных машин.

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Одной из дат своего рождения ийзакуские добровольные спасатели считают день прибытия первой пожарной машины в 1959 году. Однако история началась не с этой машины "Ford 8V". Сохранился протокол собрания добровольных пожарных от 1930 года. "Поскольку на собрании распределяли уже конкретные обязанности, то создание местной добровольной организации пожарных наверняка началось раньше", - сказала работник Ийзакуского музея и добровольный спасатель Анне Нургамаа. Имеются также письменные подтверждения, что некая общая с Тудулинна организация пожарных существовала еще до Первой мировой войны. 

В Ийзакуском музее, где имеется также постоянная музейная комната пожарных, экспонируют по поводу важного события более трехсот моделей спасательных машин из коллекции Марта Хеэрингсона.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

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