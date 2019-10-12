12 октября 2019, 13:45
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Из старого вагончика Светлана Вомм сделала бар-долгожитель
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Бар с необычным названием "Vagon", который получил в этом году награду от "Restaurant Guru" как бар №1 в городе, является сегодня самым старым питейным заведением в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Работавшие до его появления "Трилобит", "Турист", "Скорпион" остались только в воспоминаниях горожан старшего поколения. После "Vagon" открывалось и закрывалось несколько баров, а он отметил в прошлом году свое 20-летие обновлением, открытием второго этажа.
На втором этаже, который много лет пустовал, обустроили барную стойку, бильярдный и банкетный залы, небольшую кухню, комнату для курения. "А на первом оставили все как было, чтобы сохранить первозданность и дух заведения", - поясняет хозяйка бара "Vagon" Светлана Вомм.