Бар с необычным названием "Vagon", который получил в этом году награду от "Restaurant Guru" как бар №1 в городе, является сегодня самым старым питейным заведением в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Работавшие до его появления "Трилобит", "Турист", "Скорпион" остались только в воспоминаниях горожан старшего поколения. После "Vagon" открывалось и закрывалось несколько баров, а он отметил в прошлом году свое 20-летие обновлением, открытием второго этажа.