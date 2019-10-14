"В Греческом зале! В Греческом зале!" - протяжно восклицал старый Баскин в своем давнишнем скетче, в котором описывалась встреча, так сказать, обычного человека с настоящим искусством. Но открытая в Йыхвиском концертном доме в день концерта по случаю начала сезона выставка "5+", которую курируют гений живописи, уроженец местных краев Лаурентсиус и Маури Гросс, утверждает, что в наши дни уже необязательно проводить грань между художником выходного дня и тем, кто не выпускает кисть из рук.