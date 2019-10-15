Врезала сожителю кулаком
13 октября вечером в квартире по улице Раквере в Нарве 35-летняя женщина ударила спутника жизни кулаком в лицо. Женщина задержана в качестве подозреваемой.
Мужчину подозревают в причинении смерти
В полицию поступило сообщение, что вечером 11 октября в Нарвскую больницу доставили 87-летнюю женщину, которая скончалась вечером следующего дня. Собранные на сегодня данные указывают на то, что смерть женщины могла наступить в результате избиения. Подозрение предъявлено 55-летнему мужчине, он задержан. Обстоятельства уточняются.
Накинулся в баре на женщину
13 октября ранним утром в баре по улице Мыйза в Нарве между 31-летним мужчиной и 21-летней девушкой возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил девушку кулаком в лицо. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Рыбачил в запретной зоне
ВАСКНАРВА. 13 октября оператор радара Васкнарвского кордона обнаружил на реке Нарве лодку, нарушившую правила пограничного режима. Находившийся в лодке мужчина 1958 года рождения ловил рыбу в зоне действия пограничного режима. Нарушителя доставили на кордон.
В пылу драки сломали телефон
В полицию сообщили, что 12 октября вечером возле дома по улице Яанику в Кохтла-Ярве 17-летняя девушка ударила 16-летнюю девушку, причинив ей боль. Позднее потерпевшая обнаружила, что в результате удара разбился мобильный телефон стоимостью 800 евро.
Сцепились на улице
В полицию поступило сообщение, что 11 октября возле учебного заведения по Таллиннскому шоссе в Силламяэ 16-летняя девушка причинила сверстнице физическую боль. Обстоятельства инцидента уточняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.