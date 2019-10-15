Врезала сожителю кулаком

Мужчину подозревают в причинении смерти

В полицию поступило сообщение, что вечером 11 октября в Нарвскую больницу доставили 87-летнюю женщину, которая скончалась вечером следующего дня. Собранные на сегодня данные указывают на то, что смерть женщины могла наступить в результате избиения. Подозрение предъявлено 55-летнему мужчине, он задержан. Обстоятельства уточняются.

Накинулся в баре на женщину

13 октября ранним утром в баре по улице Мыйза в Нарве между 31-летним мужчиной и 21-летней девушкой возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил девушку кулаком в лицо. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Рыбачил в запретной зоне

ВАСКНАРВА. 13 октября оператор радара Васкнарвского кордона обнаружил на реке Нарве лодку, нарушившую правила пограничного режима. Находившийся в лодке мужчина 1958 года рождения ловил рыбу в зоне действия пограничного режима. Нарушителя доставили на кордон.

В пылу драки сломали телефон

В полицию сообщили, что 12 октября вечером возле дома по улице Яанику в Кохтла-Ярве 17-летняя девушка ударила 16-летнюю девушку, причинив ей боль. Позднее потерпевшая обнаружила, что в результате удара разбился мобильный телефон стоимостью 800 евро.

Сцепились на улице

В полицию поступило сообщение, что 11 октября возле учебного заведения по Таллиннскому шоссе в Силламяэ 16-летняя девушка причинила сверстнице физическую боль. Обстоятельства инцидента уточняются.

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