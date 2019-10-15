Известный российский производитель крафтового пива построит пивоварню в Йыхви

ТОО Bakunin - дочернее предприятие фирмы, зарегистрированное в Эстонии, - планирует построить в Йыхвиском парке бизнеса на своем участке площадью 0,7 гектара двухэтажное производственное здание.

В Эстонии хорошие условия

Александр Романенко, основавший пивоварню "Бакунин" шесть лет назад в Санкт-Петербурге вместе с компаньонами Юрием Митиным и Владимиром Наумкиным, сказал "Северному побережью", что их выбор пал на Йыхви, поскольку он находится недалеко от Петербурга и хорошо вписывается в план предприятия увеличить экспорт своего пива. "Изготовленную в Йыхви продукцию нам удобнее продавать в Европу, - сказал начинавший свою карьеру с работы барменом в Мурманске мастер крафтового пива, воздавая Эстонии должное за поддержку предпринимательства. - Нам очень нравится Эстония, мы здесь много путешествовали и отдыхали".

Facebook АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО: Поддержка предпринимательства эстонским государством - одна из причин, почему мы строим эту пивоварню здесь.

Назвать точный срок завершения строительства йыхвиской пивоварни Романенко пока не пожелал. "Хорошо, если удастся в этом году начать закладку фундамента. Действуем без спешки, но рассчитываем, что в 2021 году она уже будет работать", - сказал он.

По словам Романенко, поначалу на пивоварне будут работать 20-25 человек. "Наша компания сейчас активно растет. Возможно, что ко времени появления пивоварни потребуется увеличить объем производства, в таком случае может понадобиться уже 40 человек", - добавил он.

За шесть лет работы фирма "Бакунин" вывела на рынок более 200 сортов пива. Под руководством Романенко и Митина разрабатываются новые рецепты и сорта пива, а также их истории и названия. Производство пива по этим рецептам прежде закупали в качестве услуги у других пивоваренных заводов. Помимо России один такой партнерский завод у предприятия есть, например, в Латвии в Даугавпилсе. Йыхвиский будет для предприятия первой собственной пивоварней.

"Мы являемся одним из крупнейших российских производителей крафтового пива, но своих производственных мощностей у нас пока нет, - сказал Романенко. - Поддержка предпринимательства эстонским государством - одна из причин, почему мы строим эту пивоварню здесь".

У Романенко есть повод радоваться деятельности эстонского государства, поскольку из предполагаемой стоимости строительства производственного здания пивоварни и приобретения оборудования, которая составляет 1,75 миллиона евро, четверть поступит в виде дотации из ида-вируской программы.

По сообщению Министерства финансов, реализация этого проекта позволит ТОО Bakunin начать собственное производство, что уменьшит зависимость от контрактных производителей и сделает предприятие более гибким и независимым. "Также значительно уменьшится себестоимость литра произведенного пива, что, в свою очередь, увеличит доходность предприятия. Это позволит в будущем уделять больше внимания и больше инвестировать в разработку новых сортов", - отметила консультант министерства по развитию Сирет Соонсейн.

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