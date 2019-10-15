Известный российский производитель крафтового пива построит пивоварню в Йыхви

"Бакунин", один из известнейших российских производителей крафтового пива, хочет в этом году приступить к строительству пивоварни в Йыхвиском парке бизнеса, где должны получить работу 20-40 человек.
ТОО Bakunin - дочернее предприятие фирмы, зарегистрированное в Эстонии, - планирует построить в Йыхвиском парке бизнеса на своем участке площадью 0,7 гектара двухэтажное производственное здание.
В Эстонии хорошие условия
Александр Романенко, основавший пивоварню "Бакунин" шесть лет назад в Санкт-Петербурге вместе с компаньонами Юрием Митиным и Владимиром Наумкиным, сказал "Северному побережью", что их выбор пал на Йыхви, поскольку он находится недалеко от Петербурга и хорошо вписывается в план предприятия увеличить экспорт своего пива. "Изготовленную в Йыхви продукцию нам удобнее продавать в Европу, - сказал начинавший свою карьеру с работы барменом в Мурманске мастер крафтового пива, воздавая Эстонии должное за поддержку предпринимательства. - Нам очень нравится Эстония, мы здесь много путешествовали и отдыхали".
АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО:
Поддержка предпринимательства эстонским государством - одна из причин, почему мы строим эту пивоварню здесь.
Назвать точный срок завершения строительства йыхвиской пивоварни Романенко пока не пожелал. "Хорошо, если удастся в этом году начать закладку фундамента. Действуем без спешки, но рассчитываем, что в 2021 году она уже будет работать", - сказал он.
По словам Романенко, поначалу на пивоварне будут работать 20-25 человек. "Наша компания сейчас активно растет. Возможно, что ко времени появления пивоварни потребуется увеличить объем производства, в таком случае может понадобиться уже 40 человек", - добавил он.
За шесть лет работы фирма "Бакунин" вывела на рынок более 200 сортов пива. Под руководством Романенко и Митина разрабатываются новые рецепты и сорта пива, а также их истории и названия. Производство пива по этим рецептам прежде закупали в качестве услуги у других пивоваренных заводов. Помимо России один такой партнерский завод у предприятия есть, например, в Латвии в Даугавпилсе. Йыхвиский будет для предприятия первой собственной пивоварней.
"Мы являемся одним из крупнейших российских производителей крафтового пива, но своих производственных мощностей у нас пока нет, - сказал Романенко. - Поддержка предпринимательства эстонским государством - одна из причин, почему мы строим эту пивоварню здесь".
У Романенко есть повод радоваться деятельности эстонского государства, поскольку из предполагаемой стоимости строительства производственного здания пивоварни и приобретения оборудования, которая составляет 1,75 миллиона евро, четверть поступит в виде дотации из ида-вируской программы.
По сообщению Министерства финансов, реализация этого проекта позволит ТОО Bakunin начать собственное производство, что уменьшит зависимость от контрактных производителей и сделает предприятие более гибким и независимым. "Также значительно уменьшится себестоимость литра произведенного пива, что, в свою очередь, увеличит доходность предприятия. Это позволит в будущем уделять больше внимания и больше инвестировать в разработку новых сортов", - отметила консультант министерства по развитию Сирет Соонсейн.
Разнообразит экономику Ида-Вирумаа
Член правления ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" Теэт Куусмик сказал, что ТОО "Bakunin" приобрело участок в Йыхвиском парке бизнеса еще пару лет назад, остальное время ушло на поиски подходящей схемы финансирования этого начинания. "Это типичная ситуация c иностранными инвесторами в случае новых проектов за пределами Харьюмаа и Тарту. Инвестиции в Ида-Вирумаа, безусловно, требуют больше работы и времени, поскольку вклад банков, как правило, меньше, чем в случае предприятий, создаваемых под Таллинном. Сейчас в этом деле на помощь приходит ида-вируская программа. Бюрократии, правда, немного прибавляется, но зато проекты возможно воплотить в жизнь", - сказал он.
По словам Куусмика, у "Бакунина" в России есть несколько ресторанов, где они продают свое крафтовое пиво. "Их сеть продаж в России, а также в Европе, стала довольно обширной", - отметил Куусмик, добавив, что их пиво можно найти и в Эстонии в некоторых гипермаркетах.
Как сказал Куусмик, это не очень большой, но очень классный проект, который разнообразит картину экономики Ида-Вирумаа и наверняка даст пищу для разговоров. "Это все-таки производственное предприятие, и крафтовое пиво - это такой продукт, который удостаивается довольно большого внимания на рынке. Они молодцы и довольно громко заявили о себе, в том числе на Таллиннском фестивале крафтового пива", - отметил Куусмик.
Александр Романенко хвалит эстонское делопроизводство в том числе в интервью белорусскому порталу pivo.by, в котором отмечает, что в России расходы на покупку земли, производство по планировкам и строительство необходимой инфраструктуры оказались бы в десятки раз больше, чем в Йыхвиском парке бизнеса.
"Поехали к чиновникам, начали объяснять, что хотим построить небольшую пивоварню и что нужно провести электричество. И сразу начались проблемы: у них не хватает мощностей, надо изыскивать квоты и т.д., - рассказал он о своем опыте в России. - В Эстонии чиновники сами помогают, сопровождают все наши дела, звонят, назначают встречи, ходатайствуют о кредитах для нас в банках. Вы можете представить такое у нас?"
Пивоварня, носящая имя отца русского анархизма 19-го века
- Петербургское предприятие по производству крафтового пива названо в честь считающегося отцом анархизма революционера и философа 19-го века Михаила Бакунина потому, что первое крафтовое пиво начали предлагать в баре "Бакунин", который расположен за углом проспекта Бакунина. Александр Романенко вспоминает, что это имя хорошо подошло, поскольку то пиво, которое там продавали, по тем временам можно было считать очень анархичным.
- Пивоварня "Бакунин", основанная в Санкт-Петербурге в 2013 году и вышедшая со своей продукцией на зарубежные рынки в 2016 году, считает своей целью изменить представление людей о пиве, расширить границы понимания современной культуры и уничтожить надоевшие стереотипы.