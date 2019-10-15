ВИДЕО и ГАЛЕРЕЯ: "HITO/Karjamaa" был близок к первой победе

"HITO/Karjamaa" пришлось начать первую домашнюю игру первой лиги всего с семью игроками, поскольку Танель Шаповалов и Карел Лаанеметс не смогли явиться на игру из-за срочной службы, а Ярко Коол и Роэль Буров - из-за рабочих обязанностей.

В начавшейся на равных встрече команду "HITO/Karjamaa" настиг очередной удар в конце первой четверти, когда из-за травмы спины был вынужден прекратить игру один из лидеров команды Андрус Лехисметс.

К первой половине тартусцы вырвались вперед на четыре очка и к началу последней четверти увеличили свой перевес уже до 11 очков - 68:57. В начале последней четверти тартусцы вели в счете уже на 15 очков, однако "HITO/Karjamaa" к последним минутам встречи почти догнал их.

Менее чем за две минуты до финального свистка, когда преимущество Тарту растаяло до трех очков, площадку покинул после пятого замечания играющий тренер "HITO/Karjamaa" Марго Тали, метко выполнивший в этой игре три дальних броска.

Оставшемуся без возможности замены "HITO/Karjamaa" удалось за 44 секунды до конца встречи уменьшить отставание после броска Урмета Роозимяги всего до одного очка. Затем благодаря хорошей игре в обороне "HITO/Karjamaa" удалось отразить атаку соперника и за 16 секунд до конца игры перейти в быструю атаку, но затем последовала потеря мяча и тартусцы уже не упустили победу из рук.

Марго Тали сказал, что если соперник по первой игре сезона "Viimsi" был чуть сильнее их, то команда Тартуского университета оказалась равным соперником. "Сегодня мы должны были выиграть. Жалко, что игроков приехало мало, а еще больше жаль, что Андрус Лехисметс повредил спину. Если бы он доиграл до конца, то, наверное, мы даже победили бы. Но ничего страшного, авось и победим когда-то", - сказал он.

По словам Тали, позитивно, что команда боролась и сумела в последней четверти отыграть отставание в 15 очков и даже близко подойти к победе. "Но при игре с маленьким составом силы к решающим мгновениям закончились. В обороне нам сегодня приходилось очень трудно, а к концу игры - тяжело и в борьбе под щитом. Усталость взяла свое и сил уже не хватило", - сказал он, отметив, что уровень команд первой лиги таков, что команде вроде "HITO/Karjamaa" не хватит силы, чтобы отыграть существенное отставание в счете.

Команде "HITO/Karjamaa" Вейко Симм принес 20 очков и взял 9 мячей под щитом, Эдвард Трумм - 18 очков и 11 мячей под щитом, Урмет Роозимяги - 16 очков и Марго Тали - 15 очков. Также Тали сделал в этой встрече целых 9 результативных передач.