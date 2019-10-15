ВРЕМЯ: Начинается ввод войск СССР на базы

Ввод воинских частей СССР через границу в районах Нарвы и Изборска начнется, как было условлено, в среду, 18 октября. ("Põhja Kodu", 13 октября 1939 г.)

В велопробеге по Ближнему Востоку идавируска добивается мира

Уроженка Кохтла-Ярве Элина Ряэск до середины следующей недели будет колесить на велосипеде по странам Ближнего Востока, чтобы донести послание мира и привлечь внимание общественности к тамошней ситуации. В ходе велопробега, устроенного организацией "Follow The Women", около 300 женщин проколесят по миру примерно 350 километров.

В эстонской команде присутствуют Элина Ряэск, занимающаяся бизнес-этикой и ответственным предпринимательством, а также работающая аналитиком в "KredEx" Лийз Элмик.

- Я довольно много путешествовала по миру, но на Ближнем Востоке бывать не доводилось. В течение нынешнего года я усиленно интересовалась всем происходящим в том регионе, - сказала Ряэск "Северному побережью".

В период с 8 по 21 октября женщины намереваются пересечь Ливан, Сирию, Иорданию и Палестину, преодолевая ежедневно около 20-50 километров. Иногда будут передвигаться и на другом транспорте, поскольку таким образом будет легче обеспечить безопасность. Например, приграничные зоны проедут на автобусе.