ВРЕМЯ: Начинается ввод войск СССР на базы

Согласно пакту о взаимопомощи между Эстонской Республикой и СССР, Эстонская Республика обеспечивает за СССР право иметь на Сааремаа и Хийумаа, а также в городе Палдиски базы военно-морского флота и несколько аэродромов для авиации на правах аренды по сходной цене, причем для охраны баз и аэродромов СССР имеет право держать в районах, отведенных под базы и аэродромы, определенное количество подразделений сухопутных и военно-воздушных сил.
Ввод воинских частей СССР через границу в районах Нарвы и Изборска начнется, как было условлено, в среду, 18 октября. ("Põhja Kodu", 13 октября 1939 г.)
В велопробеге по Ближнему Востоку идавируска добивается мира
Уроженка Кохтла-Ярве Элина Ряэск до середины следующей недели будет колесить на велосипеде по странам Ближнего Востока, чтобы донести послание мира и привлечь внимание общественности к тамошней ситуации. В ходе велопробега, устроенного организацией "Follow The Women", около 300 женщин проколесят по миру примерно 350 километров.
В эстонской команде присутствуют Элина Ряэск, занимающаяся бизнес-этикой и ответственным предпринимательством, а также работающая аналитиком в "KredEx" Лийз Элмик.
- Я довольно много путешествовала по миру, но на Ближнем Востоке бывать не доводилось. В течение нынешнего года я усиленно интересовалась всем происходящим в том регионе, - сказала Ряэск "Северному побережью".
В период с 8 по 21 октября женщины намереваются пересечь Ливан, Сирию, Иорданию и Палестину, преодолевая ежедневно около 20-50 километров. Иногда будут передвигаться и на другом транспорте, поскольку таким образом будет легче обеспечить безопасность. Например, приграничные зоны проедут на автобусе.
- Физически самой изматывающей будет дистанция в 50 километров, а в эмоциональном плане самое сложное - это посещение лагеря беженцев, потому что нельзя дать однозначного ответа на проблему беженцев в Палестине, условия их проживания - очень плачевные, - отмечает Ряэск. ("Северное побережье", 15 октября 2009 г.)