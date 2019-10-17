ВРЕМЯ: Обозвала воровкой

Самой Евдокии на суде не было, за обвиняемую выступал ее муж, который пытался утверждать, что обзывания как такового и не было, имела место только взаимная перебранка. Однако благодаря показаниям свидетелей выяснилось, что Евдокия во всеуслышание обвинила Антонину в том, что последняя якобы украла нитки.

Обвинитель Куликова в своем последнем слове попросила наказать Евдокию Смеловскую в судебном порядке за оскорбление чести.

Участковый судья назначил Е. Смеловской две недели ареста и взыскал с нее особую судебную пошлину в размере пяти крон. ("Põhja Kodu", 15 октября 1939 г.)

Пихл призвал коллег поберечь нервы

Председатель Социал-демократической партии Эстонии (СДПЭ) Юри Пихл призвал мэра Таллинна Эдгара Сависаара и премьер-министра Андруса Ансипа преодолеть предвыборную нервозность и серьезно подумать о своем здоровье, передает пресс-служба СДПЭ.

- Я с сочувствием и беспокойством наблюдаю за тем, как у председателя Центристской партии Эдгара Сависаара и главы Партии реформ Андруса Ансипа перед выборами сдают нервы, так что они не могут сохранять спокойствие даже перед камерами. А глубокий стресс, между тем, губительно сказывается на здоровье, - отметил Пихл. - Я призываю коллег позаботиться о своем здоровье, потому что Эстонии нужны дееспособные государственные руководители с крепкими нервами, спокойно разговаривающие с общественностью.