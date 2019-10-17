ВРЕМЯ: Обозвала воровкой

Антонина Куликова обвинила Евдокию Смеловскую в клевете.
Самой Евдокии на суде не было, за обвиняемую выступал ее муж, который пытался утверждать, что обзывания как такового и не было, имела место только взаимная перебранка. Однако благодаря показаниям свидетелей выяснилось, что Евдокия во всеуслышание обвинила Антонину в том, что последняя якобы украла нитки.
Обвинитель Куликова в своем последнем слове попросила наказать Евдокию Смеловскую в судебном порядке за оскорбление чести.
Участковый судья назначил Е. Смеловской две недели ареста и взыскал с нее особую судебную пошлину в размере пяти крон. ("Põhja Kodu", 15 октября 1939 г.)
Пихл призвал коллег поберечь нервы
Председатель Социал-демократической партии Эстонии (СДПЭ) Юри Пихл призвал мэра Таллинна Эдгара Сависаара и премьер-министра Андруса Ансипа преодолеть предвыборную нервозность и серьезно подумать о своем здоровье, передает пресс-служба СДПЭ.
- Я с сочувствием и беспокойством наблюдаю за тем, как у председателя Центристской партии Эдгара Сависаара и главы Партии реформ Андруса Ансипа перед выборами сдают нервы, так что они не могут сохранять спокойствие даже перед камерами. А глубокий стресс, между тем, губительно сказывается на здоровье, - отметил Пихл. - Я призываю коллег позаботиться о своем здоровье, потому что Эстонии нужны дееспособные государственные руководители с крепкими нервами, спокойно разговаривающие с общественностью.
Как отмечается в пресс-релизе СДПЭ, Сависаар накануне не смог совладать с нервами на последнем заседании Таллиннского горсобрания, когда накинул свое пальто на камеру оператора телеканала "Kanal 2". Глава же правительства Ансип произнес вчера перед журналистами долгую и невротичную речь, в которой поливал грязью своих оппонентов. ("Северное побережье", 17 октября 2009 г.)