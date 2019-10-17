СВОДКА ПОЛИЦИИ: Угонщики бросили машину по соседству

В полицию поступило сообщение, что в ночь на 14 октября был угнан автомобиль "Toyota Yaris", припаркованный возле дома по улице Пяхклимяэ в Нарве. Позднее полиции сообщили, что машину нашли на парковке соседнего дома.
Кража инструментов в Кохтла-Ярве
В ночь на 15 октября из цеха в Кохтла-Ярве украли сварочные аппараты и плазменный резак. Сумма ущерба уточняется.
Ударили несовершеннолетнюю
В полицию поступило сообщение, что 12 октября поздним вечером на улице Яанику в Кохтла-Ярве ударили 17-летнюю девушку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Нарушил запрет на приближение
49-летний житель Нарвы нарушил наложенный на него судом запрет на приближение. Мужчина задержан.
Пригрозила убить
В полицию сообщили, что 35-летняя женщина угрожала убийством 58-летней женщине. Обстоятельства устанавливаются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.