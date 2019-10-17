ИСТОРИЯ: Ийзакуский кистер стал автором самой душевной песни Эстонии

Ийзакусцы отмечают в октябре 170 лет со дня рождения Роберта Теодора Хансена. Мало найдется людей, кто ни разу не слышал написанную им душевную песню "Сердце матери". Для местных жителей он был истинной солью земли.
Роберт Теодор Хансен (Йохансон) родился 12 октября 1849 года в Харьюмаа. После окончания Таллиннского уездного училища в 1868 году он приехал на работу кистером в Ийзаку. Молодой и энергичный Хансен наряду с основной работой активно занялся развитием местной культурной жизни. Он основал мужской хор и духовой оркестр, и они настолько хорошо разучили репертуар, что смогли поучаствовать в первом Эстонском всеобщем празднике песни в Тарту.
Вызывающая удивление сила
Тут же, в Тяривере, молодой Роберт нашел себе жену - Александрине Элизабет (Лауренц). У них родилось восемь детей, но, к сожалению, не все из них достигли взрослого возраста.
Хансена описывали как гостеприимного и дружелюбного человека, доброту которого отмечали также командированные Эстонским национальным музеем собиратели старины, которых далеко не везде принимали с радостью.
Роберт Теодор Хансен мечтал о том, чтобы создать в Ийзаку высшую народную школу. К сожалению, в то время эта идея была неприемлема для церковного конвента прибалтийских немцев, но местную приходскую школу он все же открыл. Школа стала популярной и число учащихся в ней постоянно росло.
Хансен стал проводить при поступлении в школу музыкальные испытания, и везло тем ребятам, у кого был хороший музыкальный слух и звонкий голос. До сих пор удивляет, какая сила помогала молодому кистеру заставить занимавшихся тяжелым трудом местных людей в их редкие часы отдыха петь, играть в духовом оркестре или участвовать в смешанном хоре. К тому же нельзя забывать, что это не было его основной работой: он должен был также учить и потом проверять знания учеников. Поистине соль земли!
Школа Хансена была популярной, и скоро стало ясно: ученикам в старом доме уже тесно - требуется новое здание. К сожалению, помещики не поддерживали его устремлений и Хансена упрекали за то, что он слишком большое значение придает языку простонародья и слишком уменьшил долю образования для более зажиточных.
Пением собирали деньги на школу
Хансен якобы сказал, что поскольку родился эстонцем, то и жить хочет, как эстонец, и решил, что собственными силами и с помощью народа построит новую школу. Деньги стали собирать хоровыми концертами и, конечно, за счет пожертвований местных жителей. Запрягали лошадь, в телегу садились хористы - и начинался поход за деньгами. Разъезжали по округе и пели, выступали для сбора средств, чтобы дети получили новую и более просторную школу.
Строить школу помогали жители не только Ийзакуского кихельконда, но и других мест. Хансен как педагог и его школа стали популярными, широта его взглядов и души привлекала людей. В хронике можно прочитать, что "народ Алутагузе хоть и был бедным, однако каждый отдавал все, что мог".
Успех, сопутствовавший созданию школы, подвигнул также на следующую большую стройку. Под руководством Хансена в Ийзаку учредили первое общество - Ийзакуское песенно-игровое общество. Под его же бдительным взором построили также Ийзакуский общественный дом - тот самый милый Дом культуры, который до сих пор служит своему народу.
Роберт Теодор Хансен удостоился большого признания как композитор. Мало найдется людей, кто ни разу не слышал написанную им душевную песню "Сердце матери".
Слова написала Лидия Койдула, и легенда гласит, что когда в семье Хансенов очень скорбели из-за смерти маленькой дочки, то в утешение супруге Хансен и положил на музыку эти красивые и трогательные слова. Песня должна была унять боль матери, а теперь ее знают во всей Эстонии. Очень популярна эта песня и, например, в Финляндии.
Для эстонского народа "Сердце матери" стала своего рода гимном. Впервые она прозвучала на широкой публике и удостоилась высокого признания в 1886 году на первом Харьюмааском празднике песни. Ийзакуский хор исполнил в то далекое время три песни на эстонском языке, а "Сердце матери" спели уже на бис. Присутствовавший на месте великий князь Владимир Александрович (третий сын царя Александра II) и его супруга Мария Павловна были восхищены этой благозвучной песней, попросили перевести ее слова на русский язык и дать с собой ноты.
Многие ноты погибли
Хотя "Сердце матери", наверное, самая известная из написанных Хансеном песен, в один ряд с ней можно поставить и его хоровые песни, такие как "Почему ты плачешь, цветочек", "Эстонская земля и эстонское сердце", "Издалека домой вернувшись", "Вечерний покой" и др.
Хансен был очень скромным и не ценил свои творения по достоинству. Он писал для местных хоров и не заботился об издании нот. После его смерти целый шкаф написанных им нот, к сожалению, погиб при пожаре, и сейчас мы даже не знаем, какие еще чудесные песни мы смогли бы услышать...
Роберт Теодор Хансен умер в Таллинне 13 августа 1912 года; когда прах уважаемого всеми учителя привезли в Ийзаку, его встречали музыканты, ученики, хоры и просто местные жители. Через 10 лет на его могиле на Ийзакуском кладбище установили мраморный памятник.
Хансен оставил очень большой и важный след в истории культуры и образования Алутагузе.
В 1912 году газета "Postimees" написала в некрологе: "Песня была жизненным сосудом Роберта Хансена. В песне набирались сил, воодушевления, забывали о житейских трудностях, сумраке жизни; с песней переходили из одной эпохи в другую - из времени пробуждения Эстонии через годы тревог в сегодняшнюю склоняющуюся к материализму Эстонию".
По случаю годовщины со дня рождения Роберта Теодора Хансена в Музее Ийзакуского кихельконда открыли инфоуголок, посвященный его жизни и творчеству.
В Ийзакуском народном доме память Хансена почтят 18 октября концертом "На ветру большого летнего праздника", который начнется в 19 часов. Выступят Атсаламаский смешанный хор, Ийзакуский смешанный хор, Оонурмеский смешанный хор и хор Северо-восточного побережья (дирижеры Ка Бо Чан, Таня Элькен, Кейо Соомелт, Тийна Дамманн).
В ийзакуской церкви служившего в приходе Хансена помянули 13 октября торжественной службой.
Использованные при написании статьи источники: Ю. Maритс "Robert Theodor Hansen ja Iisaku" (1999, Ийзаку), www.geni.com, A. Нургамаа "Kodu-uurija Alli Vetekaja ja tema talletatud vaimne pärand" (2004, Ийзаку).