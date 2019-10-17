ИСТОРИЯ: Ийзакуский кистер стал автором самой душевной песни Эстонии

Роберт Теодор Хансен (Йохансон) родился 12 октября 1849 года в Харьюмаа. После окончания Таллиннского уездного училища в 1868 году он приехал на работу кистером в Ийзаку. Молодой и энергичный Хансен наряду с основной работой активно занялся развитием местной культурной жизни. Он основал мужской хор и духовой оркестр, и они настолько хорошо разучили репертуар, что смогли поучаствовать в первом Эстонском всеобщем празднике песни в Тарту.

Вызывающая удивление сила

Тут же, в Тяривере, молодой Роберт нашел себе жену - Александрине Элизабет (Лауренц). У них родилось восемь детей, но, к сожалению, не все из них достигли взрослого возраста.

Хансена описывали как гостеприимного и дружелюбного человека, доброту которого отмечали также командированные Эстонским национальным музеем собиратели старины, которых далеко не везде принимали с радостью.

Роберт Теодор Хансен мечтал о том, чтобы создать в Ийзаку высшую народную школу. К сожалению, в то время эта идея была неприемлема для церковного конвента прибалтийских немцев, но местную приходскую школу он все же открыл. Школа стала популярной и число учащихся в ней постоянно росло.

Хансен (в центре с дирижерской палочкой) в костюме полуверников вместе с хором. ФОТО: Ийзакуский музей

Хансен стал проводить при поступлении в школу музыкальные испытания, и везло тем ребятам, у кого был хороший музыкальный слух и звонкий голос. До сих пор удивляет, какая сила помогала молодому кистеру заставить занимавшихся тяжелым трудом местных людей в их редкие часы отдыха петь, играть в духовом оркестре или участвовать в смешанном хоре. К тому же нельзя забывать, что это не было его основной работой: он должен был также учить и потом проверять знания учеников. Поистине соль земли!

Школа Хансена была популярной, и скоро стало ясно: ученикам в старом доме уже тесно - требуется новое здание. К сожалению, помещики не поддерживали его устремлений и Хансена упрекали за то, что он слишком большое значение придает языку простонародья и слишком уменьшил долю образования для более зажиточных.

Пением собирали деньги на школу

Хансен якобы сказал, что поскольку родился эстонцем, то и жить хочет, как эстонец, и решил, что собственными силами и с помощью народа построит новую школу. Деньги стали собирать хоровыми концертами и, конечно, за счет пожертвований местных жителей. Запрягали лошадь, в телегу садились хористы - и начинался поход за деньгами. Разъезжали по округе и пели, выступали для сбора средств, чтобы дети получили новую и более просторную школу.

Строить школу помогали жители не только Ийзакуского кихельконда, но и других мест. Хансен как педагог и его школа стали популярными, широта его взглядов и души привлекала людей. В хронике можно прочитать, что "народ Алутагузе хоть и был бедным, однако каждый отдавал все, что мог".