Сб, 19.10.2019
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Высшая школа здравоохранения призывает есть тертую морковь и больше двигаться

Морковь.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Отметившее на днях свое 53-летие Кохтла-Ярвеское структурное подразделение Таллиннской высшей школы здравоохранения провело конференцию под названием "10000 шагов и тертая морковь", целью которой было призвать учащуюся молодежь вести здоровый образ жизни.

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Организатор конференции Олеся Зеель выразила надежду, что под влиянием пропагандирующих здоровый образ жизни докладов студентов их школы вся присутствовавшая на месте молодежь будет делать обязательные 10000 шагов и исключит из своего меню часть продуктов. "Доклад, в котором речь шла о том, что нужно учитывать при приготовлении пищи, а также на какие ингредиенты и отметки обращать внимание, вызвал очень большой интерес", - отметила она.

По словам Зеель, у них уже стало традицией проводить посвященные теме здоровья конференции в свой день рождения. Кроме того, в тот же день отмечается всемирный день "Запусти сердце", тоже созвучный теме здорового образа жизни.

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