Высшая школа здравоохранения призывает есть тертую морковь и больше двигаться

Отметившее на днях свое 53-летие Кохтла-Ярвеское структурное подразделение Таллиннской высшей школы здравоохранения провело конференцию под названием "10000 шагов и тертая морковь", целью которой было призвать учащуюся молодежь вести здоровый образ жизни.
Организатор конференции Олеся Зеель выразила надежду, что под влиянием пропагандирующих здоровый образ жизни докладов студентов их школы вся присутствовавшая на месте молодежь будет делать обязательные 10000 шагов и исключит из своего меню часть продуктов. "Доклад, в котором речь шла о том, что нужно учитывать при приготовлении пищи, а также на какие ингредиенты и отметки обращать внимание, вызвал очень большой интерес", - отметила она.