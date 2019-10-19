Высшая школа здравоохранения призывает есть тертую морковь и больше двигаться

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Организатор конференции Олеся Зеель выразила надежду, что под влиянием пропагандирующих здоровый образ жизни докладов студентов их школы вся присутствовавшая на месте молодежь будет делать обязательные 10000 шагов и исключит из своего меню часть продуктов. "Доклад, в котором речь шла о том, что нужно учитывать при приготовлении пищи, а также на какие ингредиенты и отметки обращать внимание, вызвал очень большой интерес", - отметила она.