СВОДКА ПОЛИЦИИ: Машину облили краской

В Нарве угнали "BMW" и "Audi"

В период с 4 по 16 октября был угнан легковой автомобиль "BMW", припаркованный возле дома по улице 26 Июля в Нарве. Ущерб - 2000 евро.

11 октября около магазина на улице Креэнхольми в Нарве присвоили автомобиль "Audi A4", нанеся собственнику ущерб в размере 2500 евро.

Ссора привела на больничную койку

17 октября поздним вечером в квартире по улице Кеск в Силламяэ между 41-летним мужчиной и 45-летней женщиной возник конфликт, который вылился в обоюдную драку. Оба были доставлены в больницу.

Подняла руку на сына

В полицию поступило сообщение, что 16 октября поздним вечером в квартире по улице Кангеласте в Нарве 36-летняя женщина якобы ударила своего 11-летнего сына.

Ударил и пригрозил ножом

16 октября на улице Раквере в Нарве неизвестный молодой человек ударил 52-летнюю женщину и пригрозил расправой и ножом.

Со счета пропали деньги

16 октября 43-летний житель Алутагузеской волости заявил в полицию, что 29 сентября с его счета через банкомат сняли 1100 евро.

Нарушил запрет на приближение

В среду в полицию сообщили, что в Йыхви 40-летний мужчина на протяжении двух месяцев неоднократно нарушал установленный в его отношении запрет на приближение к 42-летней женщине. Полиция возбудила уголовное производство.

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