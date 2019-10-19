СВОДКА ПОЛИЦИИ: Машину облили краской

17 октября утром обнаружили, что у автомобиля "Audi Q5", стоявшего на парковке по улице Ильмаяама в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, облиты краской лобовое стекло и крыша. Ущерб - 5000 евро. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Нарве угнали "BMW" и "Audi"
В период с 4 по 16 октября был угнан легковой автомобиль "BMW", припаркованный возле дома по улице 26 Июля в Нарве. Ущерб - 2000 евро.
11 октября около магазина на улице Креэнхольми в Нарве присвоили автомобиль "Audi A4", нанеся собственнику ущерб в размере 2500 евро.
Ссора привела на больничную койку
17 октября поздним вечером в квартире по улице Кеск в Силламяэ между 41-летним мужчиной и 45-летней женщиной возник конфликт, который вылился в обоюдную драку. Оба были доставлены в больницу.
Подняла руку на сына
В полицию поступило сообщение, что 16 октября поздним вечером в квартире по улице Кангеласте в Нарве 36-летняя женщина якобы ударила своего 11-летнего сына.
Ударил и пригрозил ножом
16 октября на улице Раквере в Нарве неизвестный молодой человек ударил 52-летнюю женщину и пригрозил расправой и ножом.
Со счета пропали деньги
16 октября 43-летний житель Алутагузеской волости заявил в полицию, что 29 сентября с его счета через банкомат сняли 1100 евро.
Нарушил запрет на приближение
В среду в полицию сообщили, что в Йыхви 40-летний мужчина на протяжении двух месяцев неоднократно нарушал установленный в его отношении запрет на приближение к 42-летней женщине. Полиция возбудила уголовное производство.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.