ВРЕМЯ: Небывало низкий уровень воды в реке

На Омутских порогах воды сейчас едва ли по щиколотку. Сквозь воду видны большие камни, из-за чего создается впечатление, будто дно реки здесь поднялось на поверхность. Остров возле порта Кулгу тоже увеличился в размерах.

Маловодье вынудило местные предприятия заблаговременно соорудить запруды, чтобы направить воду в каналы фабрики. Водопад на реке был маловодным еще до появления запруд, а теперь его можно свободно перейти как сверху, так и снизу и попасть на другой берег. ("Põhja Kodu", 18 октября 1939 г.)

Каялину оценили в 5300 евро

Благополучно завершилась история с переходом нарвской волейболистки Анны Каялиной в итальянский клуб "Ребеччи" из Пьячензы. За этот переход Эстонский волейбольный союз (ЭВС) потребовал 5300 евро, которые клуб выплатил.

Юная нарвитянка Анна Каялина стала первой эстонской волейболисткой, которой предстоит дебютировать в играх сильнейшей лиги мира - итальянской серии А1.

За право выступать в итальянском клубе ЭВС потребовал более 5000 евро, что является рекордной для Эстонии суммой. Как сказал генеральный секретарь ЭВС Тарви Пюрн в интервью газете "Ыхтулехт", эта сумма не является утопической: "Случай талантливого молодого игрока, а Анна является им безусловно, стоит всегда рассматривать отдельно. Установленную максимальную сумму в 10000 евро мы не спрашивали. Перспективы Анны оценили в 5300 евро".