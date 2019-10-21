"Демон" возвращается в Ида-Вирумаа

В среду, 23 октября, в Кохтла-Ярвеском центре культуры и в пятницу, 25 октября, в нарвском Доме культуры "Ругодив" идавирусцев ждут новые встречи cо всемирно известным мастером художественного слова Рустемом Галичем. Актер из Нью-Йорка представит новую версию литературно-музыкальной постановки "И рай открылся для любви" по произведению Лермонтова "Демон". Начало в 18.30, стоимость билета - 10 евро.
Рустем Галич известен русскоязычному театральному зрителю как автор и исполнитель литературно-музыкальных спектаклей по произведениям Пушкина, Лермонтова, Бунина, Пастернака, Есенина и других поэтов. В 2005 году он организовал в Нью-Йорке Театр поэзии и музыки Рустема Галича, собрав талантливых артистов, вместе с которыми все эти годы экспериментирует, совмещая поэзию с другими творческими жанрами - симфонической, народной музыкой, танцами, живописью и инсталляциями. Много ездит по разным странам.
Нынешние европейские гастроли Рустема начались в Ида-Вирумаа - в конце сентября он выступил в Кохтла-Ярве, Нарве и Силламяэ с новой программой по рассказам Ивана Бунина. Несмотря на немногочисленность публики, актер оценил встречи словом "великолепно". После этого побывал с концертами в Израиле, Австрии, Франции и на днях вновь вернется в Эстонию, чтобы вместе с поклонниками стихотворного творчества отметить 205-летие Михаила Лермонтова.
Всегда по-разному
- Рустем создал более сорока сценических версий поэмы "Демон" на территории разных стран и городов при участии местных творческих сил, - рассказывает руководитель недоходного общества "София" София Школа. - Поэтому спектакль получается всегда разный, неизменными остаются только стихи и исполнитель главной роли - Рустем Галич. Этот международный проект он начал в год 195-летия Михаила Юрьевича, завершив к 200-летию. В очередной юбилей поэта - 15 октября ему исполнилось бы 205 лет - мы решили вновь вспомнить "Демона".
Постановка снова получит другие краски и оттенки. Музыкальное обрамление готовит нарвское трио "Сеньо", а роль Тамары исполнит Елизавета Дылева. Она впервые вышла на сцену в этом образе более пяти лет назад, тогда талантливую девушку нашли в Силламяэ - она училась в десятом классе. Давно закончила учебу и работает на производстве, но те, кто придет в зал, смогут убедиться, что искра, заложенная в ее душу стихами Лермонтова и режиссером Рустемом Галичем, по-прежнему горит.
Рустем Галич не просто талантливый чтец и актер, но и яркая личность, человек, влюбленный в свое искусство так, что с полной самоотдачей выступает, даже если аудитория состоит из одного человека! Умеет увлечь, заворожить поэтическим словом (из его уст и проза звучит как стихи) даже тех, кто считает себя очень далеким от литературы и классиков.