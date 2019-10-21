"Демон" возвращается в Ида-Вирумаа

Рустем Галич известен русскоязычному театральному зрителю как автор и исполнитель литературно-музыкальных спектаклей по произведениям Пушкина, Лермонтова, Бунина, Пастернака, Есенина и других поэтов. В 2005 году он организовал в Нью-Йорке Театр поэзии и музыки Рустема Галича, собрав талантливых артистов, вместе с которыми все эти годы экспериментирует, совмещая поэзию с другими творческими жанрами - симфонической, народной музыкой, танцами, живописью и инсталляциями. Много ездит по разным странам.

Нынешние европейские гастроли Рустема начались в Ида-Вирумаа - в конце сентября он выступил в Кохтла-Ярве, Нарве и Силламяэ с новой программой по рассказам Ивана Бунина. Несмотря на немногочисленность публики, актер оценил встречи словом "великолепно". После этого побывал с концертами в Израиле, Австрии, Франции и на днях вновь вернется в Эстонию, чтобы вместе с поклонниками стихотворного творчества отметить 205-летие Михаила Лермонтова.

Всегда по-разному

- Рустем создал более сорока сценических версий поэмы "Демон" на территории разных стран и городов при участии местных творческих сил, - рассказывает руководитель недоходного общества "София" София Школа. - Поэтому спектакль получается всегда разный, неизменными остаются только стихи и исполнитель главной роли - Рустем Галич. Этот международный проект он начал в год 195-летия Михаила Юрьевича, завершив к 200-летию. В очередной юбилей поэта - 15 октября ему исполнилось бы 205 лет - мы решили вновь вспомнить "Демона".

Постановка снова получит другие краски и оттенки. Музыкальное обрамление готовит нарвское трио "Сеньо", а роль Тамары исполнит Елизавета Дылева. Она впервые вышла на сцену в этом образе более пяти лет назад, тогда талантливую девушку нашли в Силламяэ - она училась в десятом классе. Давно закончила учебу и работает на производстве, но те, кто придет в зал, смогут убедиться, что искра, заложенная в ее душу стихами Лермонтова и режиссером Рустемом Галичем, по-прежнему горит.