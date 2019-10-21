"ХИТО/Карьямаа" не удалась и третья попытка

Светлые моменты в игре команды из Ида-Вирумаа были только в первой четверти, когда "ХИТО/Карьямаа" даже повела в счете - 7:2. Но за две последние минуты четверти противник вырвался вперед.

Интрига в игре пропала в середине второй четверти, когда "ХИТО/Карьямаа" не смогла в течение почти шести минут забросить ни одного мяча, и к перерыву "Балтеко" уже на 19 очков вышла вперед - 49:30.

Во второй половине встречи подтвердилась правильность слов играющего тренера Марго Тали, сказанных после предыдущей игры, что у "ХИТО/Карьямаа" нет сил, чтобы при наличии крупных поражений вернуться в первую лигу. Если в предыдущей игре у "ХИТО/Карьямаа" большую часть времени на площадке было шесть игроков, то в пятницу возможностей замены игроков было больше, но в основном составе отсутствовали блиставший в первой игре Вейко Симм и повредивший спину Андрус Лехисметс. У "ХИТО/Карьямаа" больше всего забросил мячей (17) и сделал подборов (13) 36-летний Эдвард Трумм. Марго Тали, который моложе его на год, забросил 14 мячей и сделал 8 подборов.

Во второй лиге в субботу прервалась победная серия баскетбольного клуба "Алутагузе", когда после трех побед на старте алутагузеские игроки потерпели первое поражение в гостях и со счетом 68:83 уступили команде из Виймси, у которой теперь три победы в трех матчах. В спортивном центре "Карулаугу" противник уже в первой четверти был впереди - 22:8, а в последней четверти разрыв составил уже 20 очков.

В команде Ида-Вирумаа лучшим был Маркус Лаанеметс (21 и 11), Юлар Сала забросил 14 мячей, а Оливер Виллерс - 12.