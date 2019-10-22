Для смотровой площадки в Валасте использовали... спички

Ратушная площадь в Нарве, здания мыз Иллука и Мяэтагузе, корчмы Алутагузе, школы Каннукa в Силламяэ, шахтного музея в Кохтла-Нымме, парк приключений в Кивиыли, церковь в Йыхви, водопад Валасте, замок Пуртсе - все это, сделанное своими руками из самых разных материалов, представили участники проекта "Гранд-макет Ида-Вирумаа". Пока только друг другу, но потом планируется выставить макеты и для широкой публики.
- Это было очень интересно, - уверяет ученик 8-го класса Йыхвиской русской основной школы Роман Яковлев, который представил макет водопада Валласте. - Мы использовали природные материалы, камни с берега залива, глину, мох в лесу собирали, а для смотровой площадки - спички. Нам они показались удобным материалом, который хорошо склеивается.