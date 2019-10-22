Вт, 22.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Для смотровой площадки в Валасте использовали... спички

Макет учеников Йыхвиской русской школы. Обрыв Онтика - это самая высокая точка знаменитого Балтийского глинта протяженностью 1100 км, который начинается на острове Эланд в Швеции и тянется до Ладожского озера в России.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ратушная площадь в Нарве, здания мыз Иллука и Мяэтагузе, корчмы Алутагузе, школы Каннукa в Силламяэ, шахтного музея в Кохтла-Нымме, парк приключений в Кивиыли, церковь в Йыхви, водопад Валасте, замок Пуртсе - все это, сделанное своими руками из самых разных материалов, представили участники проекта "Гранд-макет Ида-Вирумаа". Пока только друг другу, но потом планируется выставить макеты и для широкой публики.

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- Это было очень интересно, - уверяет ученик 8-го класса Йыхвиской русской основной школы Роман Яковлев, который представил макет водопада Валласте. - Мы использовали природные материалы, камни с берега залива, глину, мох в лесу собирали, а для смотровой площадки - спички. Нам они показались удобным материалом, который хорошо склеивается.

Макет учеников Кесклиннаской школы Кохтла-Ярве. Ратуша в Нарве является одной из первых построек в стиле барокко, она представляет собой направление раннего классицизма. Здание было спроектировано в начале второй половины 17-го века.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

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