Для смотровой площадки в Валасте использовали... спички

Макет учеников Йыхвиской русской школы. Обрыв Онтика - это самая высокая точка знаменитого Балтийского глинта протяженностью 1100 км, который начинается на острове Эланд в Швеции и тянется до Ладожского озера в России.

Ратушная площадь в Нарве, здания мыз Иллука и Мяэтагузе, корчмы Алутагузе, школы Каннукa в Силламяэ, шахтного музея в Кохтла-Нымме, парк приключений в Кивиыли, церковь в Йыхви, водопад Валасте, замок Пуртсе - все это, сделанное своими руками из самых разных материалов, представили участники проекта "Гранд-макет Ида-Вирумаа". Пока только друг другу, но потом планируется выставить макеты и для широкой публики.