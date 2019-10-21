Вт, 22.10.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Девочки посвятят каникулы инфотехнологиям

ФОТО: Марек Метслайд

В Нарвском колледже Тартуского университета в каникулы соберется около 80 учениц, намеренных под руководством "Telia" и "Eesti Energia" приступить в формате ONI к прототипированию своих дигитальных идей.

В этом году по всей Эстонии проводится в общем шесть ориентированных на девочек ИТ-мастерских, что является частью кампании Министерства экономики и коммуникаций "dIKTуй свое будущее".

Цель кампании - привести больше женщин в сектор инфотехнологий. "Несмотря на большие усилия по популяризации естественных и технических специальностей, мы вынуждены, к сожалению, признать, что доля девушек среди студентов, обучающихся этим специальностям, не выросла. Это очень большая потеря, ведь идеи и умения девушек ничем не уступают идеям и умениям юношей", - отметил исполняющий обязанности директора Нарвского колледжа Марек Саммул. 

В соответствии с рапортом рынка труда OSKA, технологический сектор Эстонии сильно ориентирован на мужчин и среди ИТ-работников всего 29 процентов женщин.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ