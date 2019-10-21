Девочки посвятят каникулы инфотехнологиям

В этом году по всей Эстонии проводится в общем шесть ориентированных на девочек ИТ-мастерских, что является частью кампании Министерства экономики и коммуникаций "dIKTуй свое будущее".

Цель кампании - привести больше женщин в сектор инфотехнологий. "Несмотря на большие усилия по популяризации естественных и технических специальностей, мы вынуждены, к сожалению, признать, что доля девушек среди студентов, обучающихся этим специальностям, не выросла. Это очень большая потеря, ведь идеи и умения девушек ничем не уступают идеям и умениям юношей", - отметил исполняющий обязанности директора Нарвского колледжа Марек Саммул.