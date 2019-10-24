ПЕРЕДОВИЦА: Покупатели выиграют в любом случае

Открывающийся через месяц в Йыхви "Pargi keskus", очевидно, изменит довольно многое в здешней торговле. Особенно в случае торгующих продуктами и товарами повседневного спроса сетей, ведь на местном рынке добавится "Maksimarket" с его торговым залом площадью 3500 квадратных метров. Если добавить сюда, что в ноябре на 500 квадратных метров увеличится "Selver" и в ближайшие годы магазин площадью в пару тысяч квадратных метров построит также "Lidl", то это значит, что здешние торговые площади удвоятся. А ртов в Йыхви и его ближайших окрестностях становится все меньше, и компенсировать это не сможет даже переезд Калевского батальона из Палдиски в Йыхви.