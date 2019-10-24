ПЕРЕДОВИЦА: Покупатели выиграют в любом случае

Никогда невозможно нравиться всем. Особенно в торговле. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на одном краю хора жителей поют, мол, для чего нам еще какие-то торговые центры - будто магазинов мало, - а на другом причитают, что в местных магазинах купить нечего. По-своему правы могут быть при этом обе стороны.
Открывающийся через месяц в Йыхви "Pargi keskus", очевидно, изменит довольно многое в здешней торговле. Особенно в случае торгующих продуктами и товарами повседневного спроса сетей, ведь на местном рынке добавится "Maksimarket" с его торговым залом площадью 3500 квадратных метров. Если добавить сюда, что в ноябре на 500 квадратных метров увеличится "Selver" и в ближайшие годы магазин площадью в пару тысяч квадратных метров построит также "Lidl", то это значит, что здешние торговые площади удвоятся. А ртов в Йыхви и его ближайших окрестностях становится все меньше, и компенсировать это не сможет даже переезд Калевского батальона из Палдиски в Йыхви.
Наверное, теперь-то и удастся увидеть настоящую борьбу магазинов за покупателей. Для потребителей должны бы настать лучшие времена, ведь в условиях жесткой конкуренции выигрывают все-таки они. Позитивно и то, что приход новых магазинов добавит также новые рабочие места, которые, правда, не лидируют в рейтинге зарплат, но все же становятся подспорьем как для местных жителей, так и для самоуправлений.
В конечном итоге рынок определит, кто выстоит, а кто нет, а также что, в каком количестве и по какой цене возможно тут продать.