На конкурс идей для Кесклиннаской школы поступило два предложения

ДОСТУПНО ДЛЯ

Предложение провести такой конкурс поступило от Союза архитекторов - попытка активизировать интерес архитекторов к проекту после двух безуспешных попыток конкурса архитектурных проектов. На первый не поступило ни одной заявки, во второй раз было одно предложение, но архитектурное бюро, выразившее заинтересованность в данной работе, не выполнило условия детальной планировки, и им отказали.