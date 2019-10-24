На конкурс идей для Кесклиннаской школы поступило два предложения

Кохтла-Ярве выделил из дополнительного бюджета 10 тысяч евро на премирование лучших архитектурных идей для будущей Кесклиннаской школы. Поступило два предложения, но победителя выберут позже.
Предложение провести такой конкурс поступило от Союза архитекторов - попытка активизировать интерес архитекторов к проекту после двух безуспешных попыток конкурса архитектурных проектов. На первый не поступило ни одной заявки, во второй раз было одно предложение, но архитектурное бюро, выразившее заинтересованность в данной работе, не выполнило условия детальной планировки, и им отказали.