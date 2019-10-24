Чт, 24.10.2019
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На конкурс идей для Кесклиннаской школы поступило два предложения

Кесклиннаская основная школа по-прежнему очень ждет перемен.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярве выделил из дополнительного бюджета 10 тысяч евро на премирование лучших архитектурных идей для будущей Кесклиннаской школы. Поступило два предложения, но победителя выберут позже.

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Предложение провести такой конкурс поступило от Союза архитекторов - попытка активизировать интерес архитекторов к проекту после двух безуспешных попыток конкурса архитектурных проектов. На первый не поступило ни одной заявки, во второй раз было одно предложение, но архитектурное бюро, выразившее заинтересованность в данной работе, не выполнило условия детальной планировки, и им отказали.

Срок представления архитектурных идей истек в понедельник, предложения поступили от двух архитектурных бюро. Но мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что результат пока неизвестен - прежде чем проекты попадут на рассмотрение жюри, специалисты должны квалифицировать эскизные проекты на соответствие условиям поставки. 

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