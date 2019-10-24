СВОДКА ПОЛИЦИИ: Украли деньги со счета

21 октября 58-летний мужчина сообщил в полицию, что 2 октября в Кохтла-Ярве неизвестное лицо воспользовалось его банковской карточкой, сняв с его счета 250 евро.
Драка на лестнице
В полицию поступило сообщение, что 22 октября в подъезде дома на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один мужчина причинил физическую боль другому.
На улице напали на мужчину
19 октября вечером 23-летний мужчина в доме на Пуру теэ в Кохтла-Ярве напал на знакомого мужчину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.