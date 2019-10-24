Чт, 24.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Украли деньги со счета

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

21 октября 58-летний мужчина сообщил в полицию, что 2 октября в Кохтла-Ярве неизвестное лицо воспользовалось его банковской карточкой, сняв с его счета 250 евро.

Драка на лестнице

В полицию поступило сообщение, что 22 октября в подъезде дома на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один мужчина причинил физическую боль другому.

На улице напали на мужчину

19 октября вечером 23-летний мужчина в доме на Пуру теэ в Кохтла-Ярве напал на знакомого мужчину. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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