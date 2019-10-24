МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.10-31.10

КУЛЬТУРА

Пятница, 25 октября

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Не все коту масленица", спектакль Театра им. Моссовета (Москва). В главных ролях: Евгений Стеблов, Елена Валюшкина. Билеты - 14,50-18,50 евро.

Суббота, 26 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - "День плюшевых мишек" для детей.

* В Куртнаской библиотеке в 13.00 - 60-летие библиотеки: концерт Тыну Тимми и Пауля Нейтсова, праздничный торт, мастерская комиксов Кристи Марков. Информация по тел. 339 2486, kurtnark@alutagusevald.ee.

* В Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников в 13.00 - VII Всеэстонский хореографический фестиваль-конкурс "Танцующий листопад".

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 15.00 - творческая встреча "В таинственном ларце…". Веселые и поучительные сказки и стихи для детей 6-11 лет. Выступают: Ольга Богданова (автор сказок и стихов; Москва), Анатолий Богданов (фортепиано; Москва). Вход свободный.

* В Сондаском народном доме в 19.00 - "Võõras mees majas", спектакль "Alburahva teater".

Воскресенье, 27 октября

* В Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников в 13.00 - VII Всеэстонский хореографический фестиваль-конкурс "Танцующий листопад".

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 19.00 - "Something Wrong", концерт Lincoln Youree (США). Билет - 5 евро.

Понедельник, 28 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Джекпот", юбилейный концерт Любови Успенской. Билеты - 35,50-75,50 евро.

Вторник, 29 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - творческая мастерская для молодежи писателя и музыканта Майта Вайка и музыканта Аллана Вайнола; в 17.30 - вечер встречи с Майтом Вайком и Алланом Вайнола.

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "О чем воркует "Горлица" Вадима Верника?", встреча с писателем Вадимом Верником (Латвия); презентация книги.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Black & White", цирковое шоу на льду. Билеты - 8,50-18,50 евро.

Среда, 30 октября

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - Юрий Аскаров, единственный в своем жанре пародист, который одним движением брови способен заставить зал хохотать. В его арсенале множество смешных историй, фейерверк импровизаций и живое общение со зрителем. Билеты - 8,00-13,50 евро.

Четверг, 31 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - презентация книги "Murdeajastu" депутата Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ).

СПОРТ

Суббота, 26 октября

* В Йыхвиском спортхолле в 10.30 - этап народной лиги Йыхви по настольному теннису.

* В центре оздоровительного спорта "Äkke" в 11.00 - этап тура кроссовых забегов "Äkke".

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - XIII "Kohtla-Järve Open Cup" по спортивной аэробике; 1-й день.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - ФК "Santos" (Тарту).

* На стадионе "Фама" в Нарве в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва-Транс II" - ФК "Jõgeva Wolves".

* В Нарвском спортцентре в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: СШ "Энергия" (Нарва) - БК "Нарва".

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "ПСК" (Нарва) - ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве).

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "NPM Silmet" (Силламяэ).

Воскресенье, 27 октября