МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.10-31.10

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 25 по 31 октября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 25 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Не все коту масленица", спектакль Театра им. Моссовета (Москва). В главных ролях: Евгений Стеблов, Елена Валюшкина. Билеты - 14,50-18,50 евро.
Суббота, 26 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - "День плюшевых мишек" для детей.
* В Куртнаской библиотеке в 13.00 - 60-летие библиотеки: концерт Тыну Тимми и Пауля Нейтсова, праздничный торт, мастерская комиксов Кристи Марков. Информация по тел. 339 2486, kurtnark@alutagusevald.ee.
* В Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников в 13.00 - VII Всеэстонский хореографический фестиваль-конкурс "Танцующий листопад".
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 15.00 - творческая встреча "В таинственном ларце…". Веселые и поучительные сказки и стихи для детей 6-11 лет. Выступают: Ольга Богданова (автор сказок и стихов; Москва), Анатолий Богданов (фортепиано; Москва). Вход свободный.
* В Сондаском народном доме в 19.00 - "Võõras mees majas", спектакль "Alburahva teater".
Воскресенье, 27 октября
* В Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников в 13.00 - VII Всеэстонский хореографический фестиваль-конкурс "Танцующий листопад".
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 19.00 - "Something Wrong", концерт Lincoln Youree (США). Билет - 5 евро.
Понедельник, 28 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Джекпот", юбилейный концерт Любови Успенской. Билеты - 35,50-75,50 евро.
Вторник, 29 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - творческая мастерская для молодежи писателя и музыканта Майта Вайка и музыканта Аллана Вайнола; в 17.30 - вечер встречи с Майтом Вайком и Алланом Вайнола.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "О чем воркует "Горлица" Вадима Верника?", встреча с писателем Вадимом Верником (Латвия); презентация книги.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Black & White", цирковое шоу на льду. Билеты - 8,50-18,50 евро.
Среда, 30 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - Юрий Аскаров, единственный в своем жанре пародист, который одним движением брови способен заставить зал хохотать. В его арсенале множество смешных историй, фейерверк импровизаций и живое общение со зрителем. Билеты - 8,00-13,50 евро.
Четверг, 31 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - презентация книги "Murdeajastu" депутата Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ).
СПОРТ
Суббота, 26 октября
* В Йыхвиском спортхолле в 10.30 - этап народной лиги Йыхви по настольному теннису.
* В центре оздоровительного спорта "Äkke" в 11.00 - этап тура кроссовых забегов "Äkke".
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - XIII "Kohtla-Järve Open Cup" по спортивной аэробике; 1-й день.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - ФК "Santos" (Тарту).
* На стадионе "Фама" в Нарве в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва-Транс II" - ФК "Jõgeva Wolves".
* В Нарвском спортцентре в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: СШ "Энергия" (Нарва) - БК "Нарва".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "ПСК" (Нарва) - ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве).
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "NPM Silmet" (Силламяэ).
Воскресенье, 27 октября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - XIII "Kohtla-Järve Open Cup" по спортивной аэробике; 2-й день.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап 3-го Кубка Вока, дуэты.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.
* В Кохтла-Ярвеском спортцентре в 14.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Virumaa politsei SS" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
* В Нарвском спортцентре - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: в 15.00 - СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Smsraha U19" (Виймси), в 17.00 - "Narva United II" - СК "Кадрина".
Вторник, 29 октября
* В бассейне отеля "Мяэтагузе" с 18.00 до 20.00 - старт этапа Мяэтагузеской серии по плаванию, 50 м.
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 18.45 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium" - БК "Нарва".
Четверг, 31 октября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/"RHKK" - "Keila KK".
РАЗНОЕ
Пятница, 25 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 20.00 - "Сезон стартует". Ансамбль "Nukker Kukeke" и "Lausa Lust". Билеты предварительно - 8 евро, в день мероприятия - 10 евро. Информация и бронирование столиков по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
Суббота, 26 октября
* В шахте-музее в Кохтла-Нымме с 12.00 до 16.00 - семейный день.
Воскресенье, 27 октября
* В помещениях по ул. Кооли, 2 в Йыхви в 13.00 - праздник клуба "Hõbejuus". Танцы под музыку Анатолия. Информация по тел. 5667 1380.
Среда, 30 октября
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - инфодень Кохтлаского исторического кружка на тему "О школьной жизни и учебе в школе-бараке в Кохтла-Нымме": Кайса Теэдла и Малл Шмидт.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению кармашков для мелочей. Информация по тел. 337 0536, отдел детской литературы, Герри Оргма.
Четверг, 31 октября
* В Тудулиннаском народном доме в 12.00 - осенний праздник пенсионеров Алутагузеской волости.
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