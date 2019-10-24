Творческая семья москвичей устроит в Кохтла-Ярве сказочный вечер

Богдановы живут в Москве, в Эстонию приезжают отдыхать. Говорят, что Пюсси - прекрасное место, чтобы наслаждаться тишиной, и нравится им здесь не только природа, но также внимательные и гостеприимные люди. В больших городах, особенно таких как Москва, этого не хватает. Случайное знакомство с директором Кохтла-Ярвеского центра культуры Светланой Коротковой (она прочла в интернете стихи Ольги Богдановой и написала отклик) со временем переросло в дружбу, результатом которой стали красивые музыкально-поэтические вечера в уютном кафе "Лайм" Кохтла-Ярвеского центра культуры.

- Приезжая в Эстонию, Богдановы заглядывают к нам и у них всегда есть что новенького предложить, - радуется Светлана Короткова. - Ольга пишет стихи на пяти языках - кроме родного русского свободно владеет английским, итальянским, французским и турецким. В прошлом году вышел ее первый сборник, а сейчас почти готова книга со сказками - на их основе и будет построен предстоящий сказочный вечер.

Сотрудник КЯЦК Марина Йоутси добавила, что сказки Ольги - современные, веселые и поучительные. Можно не сомневаться, что в исполнении автора они прозвучат особенно очаровательно.

- Именно поэтому мы будем рады видеть на субботней встрече побольше детей с родителями, - приглашает собеседница. - Сказка ведь вдвойне интересна, если послушать ее вместе, а потом обсудить.

Музыкальное обрамление, как обычно, подготовил юный пианист Анатолий Богданов. Ему двенадцать, но музицирует он с трех лет, а в пять лет поступил на подготовительное отделение Московской музыкальной школы им. Гнесиных... Сейчас он уже довольно известный музыкант - призер и победитель многих международных конкурсов, причем не только прекрасный исполнитель с богатым репертуаром, но и сам пишет музыку.