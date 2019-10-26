Александр Коваленко занимается коллекционированием старинных вещей много лет. В открытом в Кохтла-Ярве небольшом магазине он использовал много вещей из личной коллекции. Александр не только продает и покупает старые вещи, но и проводит экскурсии для интересующихся старинными вещами.

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- Каждый день приходят люди, которым любопытно посмотреть на то, что есть у меня в магазине, - говорит Александр. - С удовольствием показываю и рассказываю. В торговом центре "Престоне", где раньше размещался мой магазин, был также и небольшой музей, но, к сожалению, всем арендаторам пришлось выехать оттуда, и с 1 апреля нахожусь в "калевском" магазине, на втором этаже.