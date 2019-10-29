ВРЕМЯ: Турбины "Кренгольма" губят угрей

Закрытие Нарвского водопада, произошедшее вследствие низкой воды, погубило несколько тысяч угрей.
Из-за закрытия водопада мигрирующие угри не могут больше спуститься по водопаду, а попадают в турбины фабрики "Кренгольма". В турбине пропеллеры рубят рыбу и лишь единицам удается пройти их, но и выжившие оказываются сильно пострадавшими. В рыболовные снасти нарвских рыбаков ниже водопада часто попадаются раненые угри и разрубленные рыбы.
Из-за низкой воды выше водопада установили затворы и всю воду направляют на турбины. Чтобы рыба не попадала в турбины, следовало бы установить перед ними проволочную сеть. ("Põhja Kodu", 27 октября 1939 г.)
ОДИН ВОПРОС: Примет ли Эстония участие в конкурсе Евровидения?
Ножницы секвестра угрожают участию Эстонии в конкурсе Евровидения.
Председатель правления Эстонского телерадиовещания Маргус Алликмаа:
- В чем на самом деле ценность конкурса Евровидения? Здесь разные мнения - для меня если и есть что-то ценное, так это предварительный тур, проходящий в Эстонии, где эстонские композиторы и авторы могут написать песни. Это поддерживает и несколько взбадривает нашу отечественную музыкальную индустрию. Но сейчас, когда нам приходится делать очень-очень суровые выборы в отношении нашего бюджета, вложить так называемые деньги налогоплательщиков или субсидии из бюджета в заключительный концерт Евровидения было бы поступком довольно сомнительной ценности. ("Северное побережье", 29 октября 2009 г.)