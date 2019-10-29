ВРЕМЯ: Турбины "Кренгольма" губят угрей

Из-за закрытия водопада мигрирующие угри не могут больше спуститься по водопаду, а попадают в турбины фабрики "Кренгольма". В турбине пропеллеры рубят рыбу и лишь единицам удается пройти их, но и выжившие оказываются сильно пострадавшими. В рыболовные снасти нарвских рыбаков ниже водопада часто попадаются раненые угри и разрубленные рыбы.

Из-за низкой воды выше водопада установили затворы и всю воду направляют на турбины. Чтобы рыба не попадала в турбины, следовало бы установить перед ними проволочную сеть. ("Põhja Kodu", 27 октября 1939 г.)

ОДИН ВОПРОС: Примет ли Эстония участие в конкурсе Евровидения?

Ножницы секвестра угрожают участию Эстонии в конкурсе Евровидения.

Председатель правления Эстонского телерадиовещания Маргус Алликмаа: