СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мошенничество с обменом денег
28 октября в полицию сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве у 45-летнего мужчины попросили разменять 100 евро. Позже пострадавший обнаружил, что это была сувенирная банкнота.
Молодой мужчина напал на пенсионера
26 октября 23-летний мужчина на лестничной площадке дома на Нарвском шоссе в Йыхви ударил знакомого мужчину 78 лет. Правонарушитель задержан в качестве подозреваемого.
Понедельник был полон фактов семейного насилия
58-летний мужчина на хуторе в Люганузеской волости напал на свою супругу. Мужчина задержан как подозреваемый.
В этот же день 21-летний мужчина в квартире на улице Креэнхольми в Нарве ударил свою мать. Мужчина задержан как подозреваемый.
В квартире на улице Соо в Кивиыли 34-летний мужчина причинил физическую боль своей супруге, а в Нарве в квартире на улице Кангеласте 44-летний мужчина избил свою супругу. В последнем случае мужчина задержан как подозреваемый.
Также в понедельник 31-летний мужчина в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве ударил свою супругу.
В этот же день было заведено уголовное дело по факту причинения 28-летней женщине физической боли в учреждении, находящемся на Кесквяльяк в Йыхви.
В лесу нашли целый арсенал
28 октября были обезврежены восемь ручных гранат, одиннадцать снарядов и минометная мина, обнаруженные в лесу вблизи деревни Хундинурга.
Обезврежены снаряды
29 октября были обезврежены две минометные мины и четыре снаряда, обнаруженные в деревне Аувере.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.