СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мошенничество с обменом денег

Молодой мужчина напал на пенсионера

26 октября 23-летний мужчина на лестничной площадке дома на Нарвском шоссе в Йыхви ударил знакомого мужчину 78 лет. Правонарушитель задержан в качестве подозреваемого.

Понедельник был полон фактов семейного насилия

58-летний мужчина на хуторе в Люганузеской волости напал на свою супругу. Мужчина задержан как подозреваемый.

В этот же день 21-летний мужчина в квартире на улице Креэнхольми в Нарве ударил свою мать. Мужчина задержан как подозреваемый.

В квартире на улице Соо в Кивиыли 34-летний мужчина причинил физическую боль своей супруге, а в Нарве в квартире на улице Кангеласте 44-летний мужчина избил свою супругу. В последнем случае мужчина задержан как подозреваемый.

Также в понедельник 31-летний мужчина в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве ударил свою супругу.

В этот же день было заведено уголовное дело по факту причинения 28-летней женщине физической боли в учреждении, находящемся на Кесквяльяк в Йыхви.

В лесу нашли целый арсенал

28 октября были обезврежены восемь ручных гранат, одиннадцать снарядов и минометная мина, обнаруженные в лесу вблизи деревни Хундинурга.

Обезврежены снаряды

29 октября были обезврежены две минометные мины и четыре снаряда, обнаруженные в деревне Аувере.

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