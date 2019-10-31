Обрывом Пяйте любоваться можно будет с платформы

Мечта известного ида-вируского гида-натуралиста и камневеда Энна Кяйсса о платформе на обрыве Пяйте может в будущем году исполниться, если Тойлаская волость осуществит соответствующий проект. Это очень порадовало бы также любителей природы и фотосъемки, рискующих там сейчас жизнью в погоне за чудесными видами.