Чт, 31.10.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Обрывом Пяйте любоваться можно будет с платформы

Снимок Элизабет Пурга, танцующей на обрыве Пяйте, был сделан прошлым летом во время акции "Ида-Вирумаа танцует".

ФОТО: Калев Лайт

Мечта известного ида-вируского гида-натуралиста и камневеда Энна Кяйсса о платформе на обрыве Пяйте может в будущем году исполниться, если Тойлаская волость осуществит соответствующий проект. Это очень порадовало бы также любителей природы и фотосъемки, рискующих там сейчас жизнью в погоне за чудесными видами.

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Между Вока и Силламяэ находится обнажение одного из самых представительных участков Балтийского глинта - обрыв Пяйте 41-метровой высоты, - для охраны которого создан ландшафтный заповедник Пяйте.

Достоин платформы 

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