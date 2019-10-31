ВРЕМЯ: "Клейстерные праздники" в школах

Одновременно будет считаться законченной первая четверть учебного года, и родителям некоторых учащихся отправят извещения о слабой успеваемости их детей. В школах эти три дня используют для приведения помещений в порядок, главным образом для заклейки окон.

31 октября в День реформации отменят также учебную работу в сельских школах. ("Põhja Kodu", 27 октября 1939 г.)

Тюрьма подарила зэкам концерт

Вируская тюрьма, точнее, ее спортивный зал, на полтора часа превратилась в концертный зал. Нарвская команда "AveNue" в полном составе полтора часа выступала перед заключенными.

Заключенных-слушателей - всего около 70-80 человек - плотной группой рассадили на стулья в спортзале. Публику составили только заключенные-мужчины, так как внутренний распорядок тюрьмы исключает встречу полов. Не попали на это представление провинившиеся, занятые обязанностями, а также особо опасные преступники. Нашлись места и шести заключенным подросткам. Представители охраны и администрации, пришедшие кто по долгу службы, кто из интереса, выстроились позади "партера". Их благожелательный настрой выдавали аплодисменты и порой даже скромные приплясывания.

Куда откровеннее вели себя заключенные, позволявшие себе проявлять восторг от происходящего: громко хлопали, выкрикивали, свистели. При этом все прошло без каких-либо эксцессов. "Люди выглядели нормально и довольно живо реагировали на наши песни", - охарактеризовал концерт по его завершении лидер "AveNue" Владимир Чердаков.