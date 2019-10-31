ВРЕМЯ: "Клейстерные праздники" в школах

Завтра во всех начальных школах и гимназиях города начнутся так называемые клейстерные праздники, или, говоря языком официальным, дни осеннего приведения школ в порядок. То есть учебная работа будет отменена на три дня - 29, 30 и 31 октября - и снова начнется 1 ноября.
Одновременно будет считаться законченной первая четверть учебного года, и родителям некоторых учащихся отправят извещения о слабой успеваемости их детей. В школах эти три дня используют для приведения помещений в порядок, главным образом для заклейки окон.
31 октября в День реформации отменят также учебную работу в сельских школах. ("Põhja Kodu", 27 октября 1939 г.)
Тюрьма подарила зэкам концерт
Вируская тюрьма, точнее, ее спортивный зал, на полтора часа превратилась в концертный зал. Нарвская команда "AveNue" в полном составе полтора часа выступала перед заключенными.
Заключенных-слушателей - всего около 70-80 человек - плотной группой рассадили на стулья в спортзале. Публику составили только заключенные-мужчины, так как внутренний распорядок тюрьмы исключает встречу полов. Не попали на это представление провинившиеся, занятые обязанностями, а также особо опасные преступники. Нашлись места и шести заключенным подросткам. Представители охраны и администрации, пришедшие кто по долгу службы, кто из интереса, выстроились позади "партера". Их благожелательный настрой выдавали аплодисменты и порой даже скромные приплясывания.
Куда откровеннее вели себя заключенные, позволявшие себе проявлять восторг от происходящего: громко хлопали, выкрикивали, свистели. При этом все прошло без каких-либо эксцессов. "Люди выглядели нормально и довольно живо реагировали на наши песни", - охарактеризовал концерт по его завершении лидер "AveNue" Владимир Чердаков.
Концерт в Вируской тюрьме не стал первым подобным опытом в музыкальной карьере музыканта и певца Владимира Чердакова. "Лет двенадцать назад в компании с группой "Абсолют-2" мы ездили в Румму - и тюрьма, конечно, выглядела иначе, и настроение было совершенно другое, да и время тоже". ("Северное побережье", 30 октября 2009 г.)