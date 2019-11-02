Сб, 2.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Расплатился сувенирной купюрой
31 октября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

31 октября заведено уголовное дело по факту, что 30 октября неизвестное лицо в магазине на улице Тулевику в Нарве расплатилось сувенирной купюрой в 100 евро.

В Кохтла-Ярве мужчина напал на свою мать

31 октября 58-летний мужчина в квартире на улице Олеви в Кохтла-Ярве ударил свою мать. Мужчина задержан в качестве подозреваемого. 

Воры задержаны на месте преступления

31 октября в полицию сообщили, что трое мужчин проникли в помещение учреждения на улице Пушкина в Нарве и пытаются похитить три системных блока. Преступление не удалось довести до конца, поскольку полиция их задержала. Старшему из них 37 лет, остальным - по тридцать.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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