СВОДКА ПОЛИЦИИ: Расплатился сувенирной купюрой
31 октября заведено уголовное дело по факту, что 30 октября неизвестное лицо в магазине на улице Тулевику в Нарве расплатилось сувенирной купюрой в 100 евро.
В Кохтла-Ярве мужчина напал на свою мать
31 октября 58-летний мужчина в квартире на улице Олеви в Кохтла-Ярве ударил свою мать. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Воры задержаны на месте преступления
31 октября в полицию сообщили, что трое мужчин проникли в помещение учреждения на улице Пушкина в Нарве и пытаются похитить три системных блока. Преступление не удалось довести до конца, поскольку полиция их задержала. Старшему из них 37 лет, остальным - по тридцать.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.