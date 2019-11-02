СВОДКА ПОЛИЦИИ: Расплатился сувенирной купюрой

В Кохтла-Ярве мужчина напал на свою мать

31 октября 58-летний мужчина в квартире на улице Олеви в Кохтла-Ярве ударил свою мать. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Воры задержаны на месте преступления

31 октября в полицию сообщили, что трое мужчин проникли в помещение учреждения на улице Пушкина в Нарве и пытаются похитить три системных блока. Преступление не удалось довести до конца, поскольку полиция их задержала. Старшему из них 37 лет, остальным - по тридцать.

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