ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Рийна Иванова

Решения по существу так и не получилось, так как сложилась странная ситуация, когда большинство депутатов проголосовали против как инициирования, так и неинициирования планировки.

Однако еще больше поводов для разговора дало поведение давнего председателя горсобрания Рийны Ивановой. Она командовала и отчитывала пришедших на заседание горожан, будто сердитая пионервожатая явившихся на сбор в неглаженых галстуках пионеров. Выражения "Вы рот закроете?", "Не уважаете - за двери!", "Я вас сюда не приглашала!" и т.д. не должны входить в лексикон сегодняшнего самоуправленческого руководителя при общении с горожанами даже в напряженной ситуации.