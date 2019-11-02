ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Рийна Иванова

Одним из важнейших событий этой недели стало в Кохтла-Ярве заседание горсобрания, на котором депутаты должны были принять решение касательно детальной планировки ахтмеского завода сланцевого масла.
Решения по существу так и не получилось, так как сложилась странная ситуация, когда большинство депутатов проголосовали против как инициирования, так и неинициирования планировки.
Однако еще больше поводов для разговора дало поведение давнего председателя горсобрания Рийны Ивановой. Она командовала и отчитывала пришедших на заседание горожан, будто сердитая пионервожатая явившихся на сбор в неглаженых галстуках пионеров. Выражения "Вы рот закроете?", "Не уважаете - за двери!", "Я вас сюда не приглашала!" и т.д. не должны входить в лексикон сегодняшнего самоуправленческого руководителя при общении с горожанами даже в напряженной ситуации.
Да, часть пришедших людей были излишне эмоциональны и говорили перебивая во время заседания. Для городских руководителей большой интерес жителей к вопросу завода масел не должен был стать неожиданностью, и обострение напряжения можно было бы предотвратить. Нетрудно было провести заседание в зале побольше, а также найти человека, который переводил бы собравшемуся народу, о чем говорится на заседании. Вместо всего этого - надменное отношение и высокомерное командование. О таких вещах во время выборов не забудут.